Se suspende el Unión Berlín – Bochum por un mecherazo y los jugadores se niegan a seguir jugando

Agonizaba el encuentro en Berlín entre la Unión y el Bochum cuando desde la grada se lanzó un mechero que alcanzó la cabeza de Patrick Dewes, portero del conjunto visitante. Quedó tendido sobre el terreno de juego y recibió asistencia médica mientras el árbitro escrutaba una decisión que, finalmente, desembocó en la suspensión del partido.

Ambos equipos abandonaron el terreno de juego y no regresaron hasta prácticamente media hora después. Se reanudó el partido con poco más de cuatro minutos más por disputarse. Drewes no pudo continuar y fue sustituido por el delantero Philipp Hofmann. No obstante, ambos equipos acordaron no intentar anotar y agotar el tiempo sin disputar la pelota.

Los jugadores, durante los últimos tres minutos del choque, se pasaban el balón por el campo, caminaban y conversaban con los rivales mientras esperaban que el árbitro declarara terminado el partido. Bochum ya había realizado cambios en tres momentos diferentes del partido, por lo que no habría sido posible incorporar otro portero para reemplazar a Drewes.

El Bochum terminó el partido con nueve jugadores debido a la ausencia de Drewes y a una tarjeta roja anterior. El delantero del Bochum, Philipp Hofmann, desveló el pacto de no agresión durante el tramo final. «Acordamos que nos pasaríamos el balón de un lado a otro. Una acción así no funciona. Ni siquiera lo vi. Puedes verlo en las fotos. Mientras corríamos, llegaron más encendedores».

El jefe de los árbitros alemanes, Knut Kircher, valoró la decisión del colegiado. «El árbitro mantuvo la calma, tomó en cuenta a todos los responsables y reaccionó exactamente de la manera correcta». El aficionado que lanzó el mechero ya ha sido localizado y entregado a las dependencias policiales.