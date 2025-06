El sufrimiento de Alcaraz con las redes sociales reflejan el drama del tenis: «Hay mensajes que dan miedo»

Alcaraz retomó el tenis en el mismo punto donde lo dejó, con victoria. De nuevo el puño en alto, aunque esta vez sobre un escenario inédito esta temporada, en la hierba de Queen’s. Se estrenó con una trabajada victoria (6-4, 7-6) sobre Adam Walton, tenista que sustituyó a Alejandro Davidovich, baja de última hora en el torneo. El murciano se llevó el triunfo con un tenis poco vistoso, pero práctico, lo necesario en este momento de temporada de transición de una superficie a otra.

El tenis camina paralelamente en otra metamorfosis para dejar atrás las amenazas a los tenistas, que se han elevado a 8.000 a lo largo del último año. La WTA y la ITF publicaron el pasado martes un estudio cuya conclusión, alcanzada gracias al servicio de detección de amenazas Threat Matrix AI, de Signify Group, definía que de las 1,6 millones de publicaciones analizadas, al menos 8.000 eran abusivas.

Procedían de 4.200 cuentas y afectaron a 458 tenistas. El informe también recoge que cinco tenistas, de los que no se ha revelado la identidad, coparon el 26% de la amenazas y que 97 cuentas fueron autores del 23% de las amenazadas. Este tipo de actitud toca de lleno el mundo del tenis, ni que hablar cuando hay apuesta deportiva de por medio, que multiplica el número y la intensidad de la amenaza. Tras vencer a Walton, Alcaraz se pronunció sobre su gestión con el insulto exacerbado.

«He aprendido que cuando pierdo o las cosas no van bien no las miro. Cuando perdía en primera ronda o perdía un partido que no podía perder… Me afectaban mucho los mensajes. He visto que muchos tenistas reciben mensajes de apostadores, de aficionados… Tenemos que convivir con esto de la mejor manera posible», inició Alcaraz, quien considera su actual postura como la correcta para lidiar con las amenazas.

«Si tengo que dar un consejo diría de no mirar las redes sociales cuando las cosas no van bien porque la gente puede llegar a ser muy peligrosa. Hay mensajes muy bestias. No voy a decir exactamente algún mensaje que me han mandado, pero sí que son muy heavies y alguno te da incluso miedo», apuntó el murciano. El sistema que detecta este tipo de comentarios abusivos se creó para proteger a los tenistas y sus familias y opera en las principales redes sociales en más de 40 idiomas.

Alcaraz se pronunció tras sellar su billete a octavos de final, donde arribó Jaume Munar al salir victorioso del duelo contra Jordan Thompson, cuyo saque y red se adapta a la perfección a esta superficie. Pero el mallorquín accedió a la siguiente ronda después de la retirada del australiano, producida cuando Munar se había apuntado el primer set del partido. El duelo español garantiza un tenista español en cuartos de Queen’s.