No pudo ser el día redondo para el deporte español. Después de la épica victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia le llegaba al turno a los Hispanos, que no pudieron con Suecia. España jugó bien, pero algunos errores le acabaron costando caro y cayeron 26-27, cediendo el trono que venían ocupando después de ganar el Europeo de 2018 y revalidarlo en 2020. A pesar de la derrota, a quitarse todo el país con lo que ha venido haciendo esta selección durante la última década.

No empezaba bien el partido para los Hispanos. Los hombres de Jordi Ribera comenzaban estrellándose una y otra vez contra un Palicka imperial -fue el MVP-. Encima, España veía como los que vestían de amarillo en tres pasos llegaban al área que defendía Rodrigo Corrales y, para colmo, no fallaban. El primer tanto para los nuestros llegó a los 5 minutos con un soberbio disparo de Agustín Casado, que no estuvo tan acertado como en otros partidos del torneo.

Por fortuna para los Hispanos Wanne marraba dos penaltis, uno de ellos detenido por Corrales. Y es que los de Jordi Ribera siempre que podían reducir esa diferencia de dos goles les costaba mucho. Pese a las dificultades, Ángel Fernández y Adrià Figueras sacaron su mejor versión para lograr igualar la batalla aunque Palicka continuaba en modo estelar. Hasta se daba el gusto de marcar el portero de Suecia cuando España optaba por atacar sin guardameta.

Pasada la mitad del primer tiempo saltó a la pista un Ian Tarrafeta que también salió enchufado con dos goles consecutivos. Mientras que ante Dinamarca Aleix Gómez era un puñal en el extremo derecho, esta vez el protagonismo se lo llevaba Ángel Fernández en el costado opuesto. La bocina que marcaba el intermedio llegó justo después de un golazo de Aleix, que permitía a los Hispanos marcharse a los vestuarios con una ventaja de 12-13.

Los Hispanos retoman el vuelo

En la reanudación los suecos tuvieron la opción de igualar la final, pero fallaron y, aprovechando ese estado de gracia de Tarrafeta los Hispanos lograron aumentar la renta a dos. A partir de ese momento, los del país del Ikea siempre la reducían pero los de Jordi Ribera en la jugada posterior volvían a poner tierra de por medio porque este oro no lo iban a vender barato.

Los errores de la primera mitad parecían haber desaparecido y los Maqueda, Cañellas y compañía no fallaban en ataque. Bergendahl, por su parte, era el hombre que destacaba por encima de sus compañeros en el combinado sueco y el que guió a los suyos hacia el empate a los diez minutos de la segunda mitad.

Una falta de entendimiento entre Peciña y Ángel Fernández, que terminó con el primero dos minutos fuera, le acabó costando caro al combinado español. Con esa inferioridad numérica y con amenaza de pasivo para los suecos, Gurbindo logró sacar una falta en ataque, pero la posterior pérdida en ataque valió para que Suecia volviese a hacer gol a portería vacía. 21-21 en el marcador y 15 minutos apasionantes por delante para decidir al campeón del Europeo.

La suerte no estuvo con España

Suecia le había dado la vuelta al marcador y era la que ahora siempre llevaba la delantera en el marcador. Y tras varios errores de los Hispanos lograron ponerse dos goles por encima. Wanne, desde el extremo, estaba trayendo de cabeza al combinado de Jordi Ribera y fue el responsable de que a falta de cinco minutos las opciones de España se fueran agotando, aunque el seleccionador español optó por la entrada de la veteranía y la magia canaria de Dani Sarmiento para llevar la batuta del juego.

Una buena parada de Gonzalo Pérez de Vargas a falta de algo más de dos minutos dio la oportunidad a los Hispanos de empatar y Joan Cañellas no la desaprovechó. Otra pérdida sueca volvió a dar la oportunidad a Cañellas de hacer un gol que valía un título, pero falló tras recibir un empujón clarísimo por el que el colegiado no pitó falta. Los suecos tuvieron 19 segundos para hacer tanto y fue el propio Cañellas el que cometió el penalti con el que se iba a decidir el partido. Ekberg no falló y dio el campeonato a su país, destronando así a España del sitio que había ocupado desde 2018.