Un subcampeón del mundo de culturismo muere apuñalado por su novia tras una discusión

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras conocerse la trágica muerte del brasileño Valter de Vargas Aita, de 41 años, uno de los atletas más destacados de esta disciplina en el país carioca. El deportista, subcampeón mundial y varias veces campeón regional, fue asesinado a puñaladas por su pareja el pasado domingo 7 de septiembre en su vivienda de Chapecó, en el estado de Santa Catarina, Brasil.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la tragedia ocurrió tras una acalorada discusión entre la pareja. En medio del altercado, la mujer de 43 años atacó a Aita con un cuchillo, asestándole varias puñaladas en el abdomen, el rostro, el cuello y la espalda. Gravemente herido, el culturista intentó huir para pedir ayuda y logró salir de su apartamento, pero cayó sin vida en las escaleras del edificio, dejando tras de sí un rastro de sangre que estremeció a los vecinos.

Valter de Vargas Aita: impactantes fotografías

La Policía difundió imágenes espeluznantes de la escena del crimen en la ciudad de Chapecó, con charcos de sangre en el suelo donde se encontró el cuerpo sin vida de Valter de Vargas Aita. Fueron precisamente los vecinos los que, alarmados por los gritos y el escándalo, llamaron de inmediato a la Policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con la impactante escena. El cuerpo de Aita estaba tendido en el suelo y su pareja gravemente herida, aparentemente también por arma blanca. La mujer fue trasladada a un hospital, donde permanece ingresada bajo custodia policial y en estado delicado.

La investigación posterior reveló un dato todavía más perturbador: la sospechosa ya tenía antecedentes penales y una orden de detención pendiente por otro homicidio y un robo a mano armada. Las autoridades brasileñas han confirmado que, en caso de recuperarse, será formalmente acusada por el asesinato del culturista.

La noticia ha causado una gran conmoción en el mundo del culturismo. Valter de Vargas Aita había logrado seis títulos estatales y, en 2024, se consagró como subcampeón del mundo en la Federación Mundial de Fitness. Además de su faceta competitiva, también era entrenador personal y una figura muy activa en redes sociales, donde compartía rutinas de entrenamiento y consejos para sus seguidores.