Subastadas por 7 millones de euros las camisetas que Messi vistió en el último Mundial

Un comprador desconocido ha adquirido por más de 7 millones de euros un lote de seis camisetas de la selección argentina que Leo Messi vistió durante el último Mundial de Qatar, ganado precisamente por el combinado albiceste. La casa de subastas neoyorquina Sotheby’s ha sido la encargada de subastar este lote que, pese a su astronómica cifra, no ha logrado superar el récord establecido por el ex jugador de baloncesto Michael Jordan.

Se estimaba que este especial lote, con elásticas llevadas por Messi en su camino hacia la anhelada corona mundialista, pudiera superar los 10 millones de dólares y establecer un nuevo récord en las subastas de colecciones de ropa deportiva, pero la cantidad final se quedó en los 7,8 millones de dólares.

De esta forma, el récord de una camiseta llevada por Michael Jordan en las Finales de la NBA de 1998, vendida por 10,1 millones de dólares, finalmente no fue superado. La subasta se abrió el pasado 30 de noviembre y se cerró este jueves 14 de diciembre.

El ganador de esta puja se hizo con un lote que incluye seis camisetas de la selección argentina con el número 10 y el nombre de Messi a la espalda, vestidas en la primera mitad de la final, en la semifinal, cuartos de final, dieciseisavos y dos de los partidos clasificatorios, según informó Sotheby’s.

De acuerdo con esta información, la camiseta con la que Messi levantó la Copa del Mundo no formó parte del lote. Una parte no explicitada de los 7,8 millones de dólares recaudados irá destinada al proyecto UNICAS del Hospital pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona.

Messi y Luis Suárez

Mientras tanto, Messi sigue de vacaciones a la espera de disputar en febrero la Concacaf Champions Cup con el Inter de Miami. La principal noticia en torno al equipo estadounidense de los últimos días es que Luis Suárez está cerca de fichar por el club y reencontrarse así con el propio Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Es un secreto a voces y el gran plan de un David Beckham que va a lograr juntar a cuatro pesos pesados del conjunto azulgrana en la última etapa gloriosa del club catalán.

La oficialidad del acuerdo se hará cuando Luis Suárez finalice la temporada con Gremio, que disputa esta madrugada su último encuentro de la temporada ante el Fluminense. El delantero uruguayo nunca escondió su deseo de volver a reencontrarse con Leo Messi y finalmente parece que ocurrirá en el Inter de Miami. Pero no se trata de un reencuentro y ya, sino que la franquicia presidida por David Beckham tiene el ambicioso proyecto de ganar la Major League Soccer (MLS) la próxima temporada.

‘El Pistolero’, a sus 36 años, parece que disfrutará de su última aventura como futbolista. Y es que el propio futbolista declaró recientemente sus problemas de rodilla y la cantidad de medicación que debe tomar antes de cada partido para frenar ese dolor: «Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un Voltaren (antiinflamatorio), si no hago eso no puedo jugar».