Stoffel Vandoorne: «Aston Martin ha dado un paso en la dirección adecuada»

Stoffel Vandoorne (Cortrique, 26 de marzo de 1992), piloto reserva de Aston Martin en la Fórmula 1 y piloto de DS Penske en la Fórmula E atiende a OKDIARIO en la cafetería del hotel Eurostars Acteón de Valencia, donde se hospeda después de los primeros test del Campeonato Mundial 2023-24 de Fórmula E.

El belga no pudo completar ni una sóla sesión de entrenamientos de pretemporada, puesto que un incendio en el box de Mahindra, el nuevo equipo de Nyck de Vries después de su corta aventura en la Fórmula 1, dentro del Circuito Ricardo Tormo de Cheste obligó el pasado martes a evacuar a todas las personas que se encontraban dentro del trazado. Además, en la primera y única sesión su asiento fue ocupado por el rookie Robert Shwartzman.

Unas horas después de lo sucedido, Vandoorne habló con este medio para contar cómo vivió el incidente, además de repasar la actualidad de Aston Martin, donde es piloto reserva de Fernando Alonso, del que también fue compañero en McLaren durante dos años (2017-2018). Desplazado desde Austin, donde tuvo lugar el Gran Premio de Estados Unidos el pasado fin de semana, hasta Valencia, es el único piloto actualmente que compagina Fórmula 1 y Fórmula E. Sus palabras nos desvelan qué aprendizaje extrae de la categoría reina del deporte automovilístico hasta la todavía desconocida Fórmula E.

PREGUNTA: ¿Cómo vivió el incendio? ¿Se correrá esta semana en Cheste?

RESPUESTA: Hubo un incidente muy desafortunado, probablemente nos impactó mucho a todos los equipos y por eso corrieron hacia afuera del circuito de Valencia. Lo más importante es que parece que todo el mundo está bien y que nadie quedó seriamente dañado. Eso es lo principal cuando pasa algo así. No tenemos ninguna noticia más para esta semana, espero que todo esté bien y limpio para que mañana podamos seguir con los test.

P: Aston Martin dio brotes verdes el pasado domingo, un día en el que Alonso y Lance Stroll demostraron que las mejoras en el coche han aumentado el ritmo. ¿Vio mucha mejoría respecto a los Grandes Premios anteriores?

R: Es temprano para juzgar. El ritmo fue más alto el domingo que el sábado y la primera parte del fin de semana, pero creo que ahora el equipo tiene más datos, más cambios en el coche y parece que dio un paso en la dirección correcta. Creo que veremos más en las próximas carreras.

P: ¿Cómo es viajar de un Gran Premio de Fórmula 1 directamente hacia una pretemporada de Fórmula E?

R: Diría que está bien. Yo no conduje el coche obviamente en Austin, pero diría que he tenido un calendario duro y apretado este año. Estamos siempre viajando, con el equipo, con los pilotos a diferentes eventos… pero es bueno estar envuelto en los dos campeonatos porque me da la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores. La Fórmula 1 es un campeonato que tiene todos los recursos, mucha gente involucrada y creo que para mí es bueno seguir dentro para beneficiarme en cierta parte. Ser testigo de procedimientos que están implementando allí, de la ingeniería que utilizan, son cosas que son útiles para mí, incluso en la Fórmula E.

P: Evidentemente, este no ha sido el mejor día para hacerle esta pregunta, pero ¿Stoffel Vandoorne quiere un E-Prix en España?

R: ¿Que si quiero una carrera en España? Sí estaría bien. Recientemente, parecía que el nuevo calendario iba a albergar pistas cerradas, sé que en España hay muchas localidades para ello. Pero, por otro lado, creo que los pilotos amamos correr en los circuitos callejeros, es la magia de la Fórmula E y últimamente es lo que supone mayores desafíos. Eso es lo que queremos, pero no depende de los pilotos, es más una decisión del campeonato. Pero sí, yo estoy siempre abierto y deseando de ir a sitios nuevos.