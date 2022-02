El Steaua de Bucarest ha tomado una medida cuanto menos controvertida al anunciar que vetará a sus futbolistas vacunados. Gigi Becali, propietario de la entidad y político rumano, ha decidido este tipo de medida por considerar que «los vacunados pierden fuerza, eso es algo científico». La cuestión se ha hecho viral en un país que apenas cuenta con el 42% de la población vacunada en pauta completa.

El periodista Emanuel Rosu desveló que lo dijo en una conversación reciente entre ambos. «Te vas a reír, pero puede que tenga razón. Los vacunados pierden fuerza. Eso es algo científico. ¿No lo has visto con el Cluj? Con el Rapid los jugadores parecía que fueran a desmayarse. ¡Todas las personas vacunadas pierden la fuerza! Yo también lo veo en los míos. No afecta a algunos, pero si a los mayores. ¿No has visto a Ciprian Deac?», dijo Becali.

El propietario del Steaua es un antivacunas convencido y quiere aprovechar este asunto para politizarlo en Rumanía a través del equipo más grande de todo el país. El propio Gobierno del país emitió un comunicado desacreditándole. «¡Los futbolistas vacunados no pierden la fuerza después de ser vacunados contra el Covid-19! No existen estudios que avalen una singularidad como la que recientemente se promocionó. La vacunación no afecta al rendimiento de los futbolistas. En cambio, hay suficientes estudios que demuestra que pasar por la infección por Covid-19 deja secuelas a largo plazo y estas pueden influir en el rendimiento de futbolistas», defendieron.

La realidad es que en Rumanía están todavía muy lejos de tener una alta aceptación las vacunas como ocurre en países de su entorno. De cara a la próxima temporada de la Champions, clubes como el Steaua podrían ver comprometida su participación si veta a los vacunados en su plantilla. Las normas son iguales para todos y si no que se lo pregunten a Novak Djokovic.