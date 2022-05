Rafa Nadal se pronunció el domingo desde el Mutua Madrid Open sobre el veto de Wimbledon a los tenistas rusos y Sergiy Stakhovsky, el extenista que cambió el fusil por la raqueta, le ha respondido con un mensaje a través de las redes sociales.

«Por favor, dime si es injusto también que los tenistas ucranianos no puedan volver a casa, que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis y si es justo que los ucranianos estén muriendo», afirmó el ex tenista que tras el Open de Australia se marchó a la guerra para combatir la invasión rusa. «Yo no tengo experiencia militar. Tengo experiencia con armas, de forma privada. Sé usar un arma, si tengo que utilizarla, lo haré», dijo en su día.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 2, 2022