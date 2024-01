Soy experto en pádel y te cuento cada cuánto tiempo tienes que cambiar tu pala

El pádel se ha convertido en uno de los deportes que destaca por encima del resto en la actividad social española, llevando esto a que veamos también un boom en las audiencias de las competiciones profesionales. Muchos aficionados se han lanzado a jugar sus primeros partidos de pádel y han entrado directamente a una fiebre que hace que queramos jugar más y más. Para ello, es, por supuesto, clave contar con un arma apropiada, y te contamos cada cuánto tiempo debes cambiar tu pala de pádel.

La respuesta exacta a esta pregunta no existe, ya que podemos contar con imprevistos que nos hagan cambiar nuestra pala de pádel de manera prematura, o que al no usarla demasiado nos pueda durar más tiempo que a otros. También hay que incidir en la variable del cuidado, siempre importante para que las propiedades de la pala se mantengan, y también al nivel al que juguemos, ya que un usuario avanzado golpeará con más fuerza que uno intermedio o de iniciación.

Los componentes de una pala de pádel

Para entender cuánto tiempo podemos tener una pala de pádel sin necesidad de cambiarla, lo primero será repasar sus diferentes partes y componentes. En primer lugar, la composición cuenta con un tubular, que suele ser de carbono. También tenemos que tener en cuenta la goma del interior de la pala, que puede ser EVA o FOAM, y que colaborará a que nuestro impacto sea mayor o menor y la salida de pelota de la pala tenga mayor o menor alcance.

El plano de la pala es sumamente relevante, ya que es la zona donde se impacta la pelota, con la ayuda de la mencionada goma interior. Aquí tenemos la opción del material de fibra de carbono o de fibra de vidrio, siendo el primero el habitual en las palas de los profesionales de pádel, aunque hay quien aconseja la fibra de vidrio por encima del carbono. También podemos ver palas de pádel con mezcla de ambos materiales.

¿Cuánto dura una pala de pádel?

Una pala de pádel tendrá la durabilidad y efectividad que alcancen sus materiales, considerando que puedan mantenerse en buenas condiciones y que hagan que esta herramienta clave en el pádel no pierda sus propiedades iniciales, o bien que el desgaste sea, si bien progresivo, mínimo con el paso del tiempo.

Las prestaciones se irán perdiendo con el tiempo de uso de la pala y de manera más rápida si no la cuidamos o si jugamos a muy alto nivel, pero esto se dará de manera progresiva, por lo que en ocasiones no nos daremos mucha cuenta. Será, a veces, cuando probemos otra pala, pudiendo ser la de nuestro compañero, cuando veamos que la salida de pelota u otra característica de nuestra pala no es la misma que en meses anteriores. Quizá ahí haya llegado el momento de comprar otra pala de pádel.

El CEO de la tienda 100X100 Pádel, Tomás Martínez, habló del caso en declaraciones recogidas por Msn. “Hemos llegado a tener clientes con palas de 2 o 3 años y estar encantados, pero al probar una pala con las prestaciones al máximo se dan cuenta que la suya está deteriorada internamente, las gomas Eva pierden el efecto memoria y su retorno se vuelve lento, la salida de bola va siendo cada vez más lenta…», comenta, hablando de una durabilidad de en torno a un año de jugadores de nivel medio-alto en amateur para que la pala comience a perder prestaciones.