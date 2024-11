Soto Grado no pita un penalti claro sobre Aspas y le perdona dos veces la expulsión a Gerard Martín

El Barcelona volvió a verse favorecido por una decisión de los árbitros. César Soto Grado evitó pitar un claro penalti de Gerard Martín sobre Iago Aspas por derribarle en el área con un empujón, que además era la segunda amarilla y, por tanto, expulsión para el canterano culé. El delantero del Celta de Vigo se marchaba solo ante Iñaki Peña, después de aprovecharse de que, en esa ocasión, el Barça no había tirado bien la línea del fuera de juego.

Aspas condujo hacia el área y fue entonces cuando Gerard Martín mete el brazo de manera clara en el costado del jugador del Celta, al que termina derribando. Pese a que era más que claro y que la acción era merecedora de mínimo amarilla, puesto que también era el último defensor, Soto Grado no pitó nada.

El colegiado riojano consideró que no había nada punible y, lo peor de todo, es que desde el VAR consideraron lo mismo. En ningún momento intervino Trujillo Suárez para decirle al colegiado de campo que acudiera a ver repetida la acción por un posible penalti.

La falta de Gerard Martín por la que el @RCCelta, Aspas y Balaídos pidieron la tarjeta amarilla 🧐 El defensa del Barça ya estaba amonestado de antes #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/H7F0Sgvg8m — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2024

El regalo, por tanto, para el Barcelona fue doble. Los de Flick, que ganaban en ese momento por 0-1 en Balaídos vieron como se salvaban de forma milagrosa de tener un penalti en su contra y quedarse con uno menos. Gerard Martín había sido amonestado en el minuto 4 y, en el 27′, fue cuando derribó a Iago Aspas en el área. El Celta podía haber empatado y, además, haberse visto en superioridad numérica durante una hora.

Gerard Martín terminó la primera parte

El futbolista del Barcelona debió ser expulsado en el minuto 27 por doble amarilla, pero se libró al no pitar Soto Grado penalti. Parecía que no se libraría al borde del descanso, cuando cometió otra entrada dura sobre Aspas. El capitán del Celta fue atendido en la banda y, cuando se dio cuenta de que el jugador culé no había sido expulsado, la que montó estuvo a punto de costarle la roja a él.

La acción era clara. Martín entró a destiempo a Aspas, en una dura entrada que era de amarilla. Pese a eso, Soto Grado se fue a hablar con él para decirle que no le expulsaría, pero que no le pasaría una más.