Sorpresón en Shagnhái: el número 204 del mundo deja a Djokovic sin final

Valentin Vacherot, número 204 del ranking ATP, ha dado la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái tras cargarse a Novak Djokovic. El tenista monegasco sigue haciendo historia en este torneo y sólo necesitó dos sets para ganar al ex número uno del mundo por 6-3 y 6-4, y plantarse en la final. El serbio, mermado físicamente, se despide del Masters después de ceder en semifinales frente a la revelación del torneo.

Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam y cuatro veces campeón del certamen chino, se vio sorprendido por el número 204 mundial en un encuentro en el que los problemas físicos en la cadera y la pierna y el malestar que le ha acompañado toda la semana, debido al calor y a la alta humedad en Shanghái, le lastraron de manera letal.

Renqueante, el balcánico trató de sobrevivir y mantuvo el tipo hasta el tramo final del set inaugural. En el primer juego, rompió el servicio de su adversario, que le respondió con un contrabreak, y justo en el séptimo tuvo que solicitar la atención del fisioterapeuta para ser atendido. En el siguiente juego, cedió su saque y Vacherot confirmó posteriormente la rotura para hacerse con el parcial.

A pesar de todo, Nole resistió a dos bolas de break en el comienzo de la segunda manga, donde el monegasco buscó alargar los puntos para cansar al exnúmero uno del mundo. Un quiebre en el noveno juego, que se extendió nueve minutos, resultó definitivo para que Djokovic acabase su aventura en Shanghái tras una hora y 41 minutos.

De esta manera, Vacherot, que llegó a China como reserva en la fase previa y que jamás había disputado el cuadro final de un ATP Masters 1.000 en superficie dura, selló su pase al partido definitivo, donde espera al ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el francés Arthur Rinderknech.