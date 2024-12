Sorprendentes palabras de Alice Campello sobre una posible reconciliación con Morata

Alice Campello ha sorprendido a todos con sus últimas declaraciones sobre una posible reconciliación con Álvaro Morata tras su separación. La empresaria e influencer italiana ha hablado durante un evento, y responde a todo con naturalidad. Además, cuando le preguntaban por la posibilidad de volver con el delantero del Milan, su respuesta dejó a muchos con la boca abierta.

«No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar con él… Lo importante es que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho y lo estamos llevando, entre comillas, bien», ha dicho la italiana a varios reporteros tras un evento.

Alice Campello, que que vive en Milán desde hace meses, asegura que sus hijos Ale, Leo, Edo y Bella están «felices y contentos» tras los cambios que de los últimos meses. Además, las próximas fiestas las celebrarán todos juntos porque los pequeños han hecho una curiosa petición a sus padres. «Sí, en Navidad vamos a estar juntos, los niños nos han pedido hacer galletas todos juntos y su felicidad es lo más importante para nosotros», ha adelantado.

«Álvaro Morata es mi familia, siempre será mi familia, independientemente de todo. Hemos crecido juntos y sí, claro, en Navidad vamos a estar juntos», añade la empresaria, que ha sorprendido a todos dejando totalmente abierta la puerta a una posible reconciliación con el delantero.

La historia de Alice Campello y Morata

Fue en el año 2016 cuando Álvaro Morata y Alice Campello iniciaron su historia de amor y tan solo un año más tarde se dieron el ‘sí, quiero’. Después del enlace, en 2018 dieron la bienvenida a los mellizos Alessandro y Leonardo, después vino Edoaro y, por último Bella. Cabe destacar en este punto que cuando nació la pequeña de la familia, su nacimiento no estuvo exento de complicaciones hasta el punto de que la empresaria tuvo que estar ingresada en la UCI por una hemorragia interna que casi le cuesta la vida.

«No estaba preparada para ser madre», ha admitido recientemente en una entrevista Alice Campello, que tuvo a los mellizos con 23 años. «Creo que no estaba preparada. Te dicen: ‘No duermes, es cansado…’. Pero no sabía lo que iba a pasar a mi mente y a mi cuerpo. Lo mejor de mi vida ha sido tenerlos tan seguidos y cuando los veo jugar juntos me parece impresionante. Pero no me estaba dando cuenta de cuánto me ha afectado a nivel mental. Mis embarazos y mis postpartos me han afectado muchísimo. Sobre todo el último, que casi me muero», contaba.