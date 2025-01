La unidad B del Atlético complica a Simeone: «Esto me lo pone difícil para poder elegir»

Tras los problemas coperos de Vic y Cáceres, ambos resueltos de manera agónica en el tramo final, el Atlético se presentó en octavos de final aleccionado y huérfano de relajaciones iniciales, como ante el Marbella. Aunque en Elche sí concretó las ocasiones que tuvo. No dio opción al equipo de Eder Sarabia que se siente cómodo con la posesión, pero cada vez que intentaba imponer su idea de juego recibía un golpe en el mentón. Dos martillazos de Sorloth, uno con cada pierna, Riquelme y Julián Álvarez dieron al Elche de bruces con la realidad y complican las futuras alineaciones de Simeone.

«Sentía buena energía dentro del equipo. Por suerte el equipo pudo demostrar el trabajo, el esfuerzo, la humildad, la perseverancia, el aceptar el lugar que tienen dentro del equipo… Eso nos hará competir mejor y a mí me lo pondrá complicado para poder elegir», asegura Simeone después de que los menos habituales goleasen al Elche y sellaran el pase a los cuartos de final de Copa del Rey.

Los rojiblancos suman su 15ª victoria consecutiva en Copa del Rey, mismo torneo en el que iniciaron su pleno al quince. «Se lo decía antes del partido. Vienen trabajando muy bien y por eso entendíamos que el equipo que empezó nos daba la opción de pasar. Jugamos con humildad ante un equipo que juega bien en Segunda. Teníamos que superar esos primeros minutos y luego encontrar esos lugares donde pensamos que podíamos hacerle daño al rival», detalla Simeone.

Sorloth entrena del mismo modo que compite, es buen compañero y siempre aporta. Presiona, cuerpea, corre y marca, marca mucho. Diez goles ya para un delantero que no es siempre de la partida. Simeone apostó por él y el tiempo le está dando la razón. «Lo cambié por precaución, esperemos que no sea nada importante. A partir de ahí, desde que llegaron Julián y Sorloth les contábamos que necesitaban tiempo de adaptación, que algunos no se acuerdan, para que pudieran desarrollar las virtudes que les trajeron al Atlético de Madrid», recuerda Simeone.

El argentino alineó de inicio a la teórica unidad B que respondió como la A, con triunfo. «El equipo sigue manteniendo la misma línea. Hoy hicimos cambios y la respuesta fue muy buena. Hay una cantidad enorme de partidos, no hay espacio para poder recuperar y eso nos genera la necesidad de tener a todos. La gente desde fuera siempre lo ve fácil pero hay que hacer un trabajo como hizo el equipo», asegura el Cholo.