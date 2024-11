La solidaridad del equipo femenino de fútbol del Paiporta: «Dos horas andando con barro hasta las cejas»

Paiporta es una de las zonas cero devastadas por la DANA que ya se ha cobrado la vida de más de 200 personas en Valencia. El equipo femenino del Paiporta CF ha tenido la iniciativa de ayudar en todo lo posible repartiendo a los vecinos agua, comida y ropa. Lo han comprado de su propio bolsillo y han caminado una hora de ida y otra de vuelta para hacerlo posible. Una iniciativa solidaria y humanitaria que refleja los valores del deporte y que nos ha relatado Héctor Blat, subdirector deportivo del club, en OKDIARIO.

«Ha sido una iniciativa del equipo femenino, que es el que llevo yo. La mayoría de las jugadoras residen en Valencia, no en Paiporta. Entonces tienen más facilidades. Es equipo nuevo y compite en Segunda Regional», comenzaba señalando Héctor Blat, subdirector deportivo del Paiporta CF, en OKDIARIO.

«Las chicas cogieron y dijeron, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y entre ellas y el club con el vicepresidente que estaba en Paiporta esperándonos en la puerta del pueblo para llevar carros, hemos estado toda la tarde repartiendo comida, agua, ropa, pañales… Todo lo que hemos podido. Y andando una hora de camino hacia allí y otra hora para volver. Porque no se puede acceder con coches. Es muy loable lo que han hecho las chicas porque al final lo han hecho sin necesidad de tener que hacerlo. Nadie les obliga a ello. Se han pegado dos horas caminando, barro hasta las cejas… Comprando ellas mismas los productos de su bolsillo. El club puede tener la iniciativa, pero no tenemos los medios para hacerlo como entidad. Porque no tenemos nada. Porque los directivos muchos están incomunicados también», nos relataba Blat tras volver del pueblo.

Una iniciativa que recalca los valores del deporte en este grupo de jugadoras que lo están dando todo para ayudar a un pueblo que ha quedado totalmente destruido: «Lo ha promovido el equipo femenino como parte del club. Somos una entidad con más de 100 años. Se fundó en 1922 y es el equipo del pueblo de toda la vida. Ha sido la casa de muchos vecinos de Paiporta. El deporte queda en un segundo plano. Todo el mundo ha jugado en el Paiporta alguna vez y todos se conocen. Pues que menos que ir hoy y poder ayudar a todo el pueblo. Nos hemos centrado en gente mayor y en niños. Nos hemos encontrado desde gente con 105 años que estaba sola en casa y les hemos subido comida y agua porque no tenían. Ya te puedes imaginar lo que nos hemos encontrado…».

«Ayudar a quitar un poco de barro porque las calles parecen Walking Dead. Es zona cero total. Cuando terminemos con eso, empezaremos con el campo, porque tiene que bajar el agua», culminaba Blat tras relatar en OKDIARIO una historia que encoge el corazón.