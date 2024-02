Roberto Soldado viene demostrando que no se corta y que no se va a achantar ante la extrema izquierda por sus insultos o amenazas. El ex futbolista de Levante, Granada, Valencia o Getafe, entre otros equipos, ha cargado ahora en sus redes sociales contra Pedro Sánchez por sus cesiones con Marruecos y su nula reacción a los problemas que preocupan a los españoles.

«Pero, ¿hasta cuándo este tío va a hacer el tonto? A ver lo que ayuda a las 200 familias de Valencia que se han quedado sin su casa hoy. Mucha fuerza para los afectados», escribió el que fuera delantero formado en la cantera del Real Madrid junto a un vídeo del presidente del Gobierno tras su visita a Rabat.

Hace unos meses, el ex jugador fue noticia también por cargar en sus redes sociales contra Mónica García, ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez. Soldado clamaba contra los antecedentes de la líder de Más Madrid compartiendo una publicación en la que se enumeraban varios episodios en torno a la que fuera parlamentaria de Podemos. «Cobró 13.000 euros irregulares. Presumió de sabotear un hospital. Simuló disparar a Lasquetty. Su chalet en Cercedilla estaba en situación irregular en un terreno reservado a la construcción de un hospital. Cobró de la Asamblea de Madrid y la baja sin darse cuenta. Apunta maneras», decía el post sobre Mónica García compartido por el ex delantero.

La líder de Más Madrid y nueva ministra de Sanidad recibió la cartera de manos del ministro saliente, José Manuel Miñones, en la sala Ernest Lluch del edificio ministerial. Ambos tuvieron palabras de recuerdo para el ex ministro socialista asesinado por ETA hace hoy 23 años, obviando que el nuevo Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se sostiene con los votos de Bildu, los herederos de la banda terrorista que sesgó la vida de su antecesor en el cargo.

No es la primera vez que Soldado carga contra Pedro Sánchez, y también lo hizo anteriormente con otros como Pablo Iglesias o Echenique. La izquierda más radical le ataca con dureza cada vez que se pronuncia, algo parecido a lo que pasa con Pepe Reina, pero Soldado es un veterano y no sólo en lo que se refiere a los terrenos de juego, por lo que no se achanta.

Soldado se retiró en agosto

Un mito del fútbol español que se retiró el pasado verano. Roberto Soldado anunció que colgaba a las botas a sus 38 años. El delantero lo comunicó a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales donde agradece a todos los equipos donde ha vestidos sus colores. Real Madrid, Getafe, Valencia, Osasuna, Tottenham, Villarreal, Fenerbahce, Granda y Levante han sido los clubes que han disfrutado de sus goles durante estas últimas dos décadas. Con la selección española disputó un total de 12 partidos donde anotó siete goles.

Y es que esta retirada de Soldado llega por sorpresa después de sonar en el mercado estival para reforzar al Córdoba, equipo que milita en Primera RFEF. También había sonado para el Atlético Sanluqueño, recién ascendido a la categoría de bronce del fútbol español, pero finalmente el delantero español tomó la decisión de colgar las botas.