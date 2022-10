El Atlético de Madrid se medirá al Cádiz tras la debacle en Champions, con el objetivo de cambiar las sensaciones que les han llevado a quedarse fuera de la competición continental. Diego Pablo Simeone atendió a los medios en la previa del encuentro de la Liga Santander y se pronunció acerca de la polémica salida nocturna de Joao Félix tras el empate ante el Leverkusen que les dejó sin opciones de meterse en octavos de final de la máxima competición.

Soluciones

«La decepción de no haber llegado a uno de los objetivos que hemos hecho en ocho veces de 10, no pudimos conseguirlo y todo sigue adelante. Mañana hay un partido importante en Liga y hay que seguir en el amino que llevamos desde Sevilla. Estamos haciendo las cosas bien y no me cambia el pensamiento. Hay que acompañar en este momento, estar fuertes y trabajar».

Penaltis

«Está claro es más emocional que técnico y ojalá que cuando nos vuelva a tocar marquemos».

Cuestionado

«Siento que tenemos que hacer un gran partido y seguir trabajando. No pienso en otra cosa que en lo que tenemos por delante. Sé lo que doy y como me entrego».

De Paul

«Su entrada nos dio fuerza en el medio y dinámica, buena conexión y lo necesitamos. Es importante y cuando juega como jugó el otro día, es el futbolista que fuimos a buscar y al que tenemos que exigir».

Joao Félix

«No tengo nada que opinar de su vida privada. Si tengo algo que decir se lo diré a él. No habló ni de Joao, ni de Rodrigo. Trato de manejar de la mejor de las maneras las situaciones internas. Tenemos un grupo que es muy bueno y los cinco delanteros están con posibilidades de jugar».

Penalti Joao

«Es una situación que puede definir el partido, pero la actitud es algo más que una situación».

Mal momento

«No creo que en el Atlético se permita nadie bajar los brazos. Tengo claro lo que quiero y lo que busco. Voy a seguir trabajando igual».

Pérdida de ingresos

«Nos hemos reinventado y no hay nadie determinante ni imprescindible. Está claro que cuando terminó la Liga de 2014 se fueron un montón y cuando se fueron Godín o Gabi el equipo se reinventó».