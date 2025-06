Simeone: «Fue lo de siempre, pero no quiero parecer víctima»

«Fue lo de siempre, pero no quiero parecer víctima», dijo Diego Pablo Simeone en DAZN tras el partido ante el PSG refiriéndose a la surrealista actuación del árbitro rumano Kovacs y, en especial, a la jugada en la que se le anuló a Julián un gol que significaba el 2-1. «Ya me aburre hablar de lo que es reiterativo», subrayó el entrenador argentino, que no entendió «que el VAR le llamara para cambiar una decisión que él había tomado en el campo. Estaba dejando seguir todas las jugadas».

«Hubo distintos partidos en el mismo. En el primer tiempo fueron superiores por control de juego, que no por ocasiones, porque tampoco tuvieron tantas. Nosotros tuvimos la de Griezmann con la mala suerte de que en la jugada siguiente nos marcaron el 2-0 y ahí ya fue muy difícil ante un equipo que juega tan bien y que domina tantos aspectos de manera positiva», agregó el Cholo, que se quejó amargamente durante todo el encuentro de las decisiones arbitrales.

«En el segundo tiempo competimos mejor y nos acercamos al rival», aseguró Simeone, que volvió a refierse al gol anulado, pero que acabó admitiendo que su equipo debe cambiar muchas cosas en los dos siguientes partidos del Mundial de clubes: «Debemos tener más responsabilidad, más paciencia, pero cuando juegas con un equipo que ataca tan bien es complicado. Nos quedamos con esta sensación de dificultad porque el 4-0 es un resultado muy negativo, pero hay que levantarse y mirar hacia adelante».

Por su parte Luis Enrique se quejó del calor extremo que tuvierton que soportar los jugadores: «El partido está claramente condicionado por la temperatura. Los dos equipos nos hemos resentido. Aún así creo que hemos sido superiores y hemos merecido esta victoria».