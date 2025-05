Simeone: «Entrar en Champions es una necesidad, no un objetivo»

Simeone entró con paso firme en la sala de prensa del Metropolitano después de que su equipo demoliera a la Real Sociedad. Todo ello, Sorloth mediante, autor de los cuatro goles del Atlético, en la primera media hora de partido. Los rojiblancos sellaron con la victoria, a falta de tres jornadas, su 13ª participación consecutiva en Champions. Algo que Simeone describe como «necesidad, no un objetivo». Importante matiz.

«Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo Gil Marín cuando llegué. La necesidad, no el objetivo, hacía que el Atlético necesitara entrar en Champions. Ganábamos los jueves en Europa League, pero estábamos pendientes de ganar el domingo. Es la manera de crecer para el club. Hubo jugadores que iniciaron ese legado, los actuales lo han mantenido para que los que vengan sepan donde vienen», aseguró Simeone.

«Me puso muy contento el primer tiempo del equipo en general. Ítem aparte para Sorloth, que tuvo una noche fantástica. En los primeros parte cada pelota que le llegaba a zona de peligro era contundente. Antes de empezar el partido no nos imaginábamos este escenario porque la real sociedad es un buen equipo. Interpretamos bien su manera de jugar para presionar y atacar bien».

«Lo valoro como algo importantísimo para Oblak individualmente. y colectivamente gran parte de esfuerzo de todo el equipo. Hay una jugada que perdimos una pelota, nos hicieron contragolpe y todos replegaron rápido incluso ganando 4-0. Eso somos nosotros». El Zamora es una consecuencia del trabajo de todos. No creo que los jugadores piensen ‘vamos a ayudar a Oblak’. Piensan ‘vamos a ayudar al Atlético y en consecuencia a Oblak’».

«Cuando terminó el primer tiempo les dije que cuando quieren juegan muy bien. Cuando interpretan el partido como lo hicieron, tenemos herramientas para competir como considero que lo hemos hecho todo el año».

«Sorloth ha convertido mas goles entrando del banquillo que del inicio. Lo que me encanta de él es que es importante en todos los momentos que te imaginas del partido. Tiene un paso diferente al resto de futbolistas. Tiene gran peso en el área contraria, paso para salir al contragolpe, nos saca de situaciones incómodas… Está jugando lo que el equipo lo necesita y aprovechando su fútbol».