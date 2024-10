Sheila García: «La selección española es un sueño y la Eurocopa una ilusión»

Vuelve a escena la Selección, después de los Juegos Olímpicos, y lo hace con muchas caras nuevas. Una de ellas es la de Sheila García (Yunquera de Henares, Guadalajara, 1997) que vuelve más de un año después de su última convocatoria. En aquella ocasión, se quedó fuera del Mundial por una lesión de rodilla durante la concentración previa y, ahora, busca recuperar su sitio en el equipo con la Eurocopa en el horizonte.

Está siendo un año plagado de cambios para la lateral, que ha pasado del Atlético al Real Madrid este verano. Su adaptación no ha podido ir mejor, puesto que es una de las jugadoras más destacadas en el gran inicio de año de las blancas tanto en Liga como en Champions. Reconoce que la confianza que ha depositado en ella su nuevo club ha sido clave para poder dar un paso al frente y poder volver a vestir la camiseta de España, después de un año muy complicado a causa de su lesión en la rodilla.

Pregunta: Está siendo una temporada llena de cambios, pero ha empezado de la mejor forma posible.

Respuesta: Sí, la verdad es que desde que he llegado me han creado muchísima confianza, me han dado mucha y me han depositado bastante confianza y estoy muy contenta. Estoy muy contenta, Estoy en una dinámica bastante buena y espero seguir así.

P: Ficha por el Real Madrid, procedente del Atlético. ¿Cómo fue?

R: Es que yo desde muy pequeñita, y mi familia, hemos sido del Real Madrid. En el Atlético de Madrid estaba bien, estaba cómoda, pero a mí cuando me llegó esa oferta… lo siento mucho, pero no podía decir que no. Entonces sí me tiraban más los colores, la dinámica del Real Madrid y las compañeras que había en el equipo.

P: ¿No se lo pensó?

R: No, no, porque para mí es el club de mi vida.

P: Está teniendo una adaptación muy rápida al equipo. Tiene bastantes minutos, está jugando muy bien y eso también le ha permitido llegar a la selección. ¿Imaginaba que fuese todo tan rápido?

R: No, No, porque Oihane es muy buena jugadora. También muy buena compañera. Tenemos una competencia muy sana. A mí desde el minuto uno me depositaron esa confianza que yo necesitaba y estoy dando mi 100%. Creo que por ello he llegado aquí a la selección, que es lo que tanto deseaba.

P: Oihane es competencia tanto en el Real Madrid como en la Selección. Hay una plaza en juego para las dos. ¿Cómo es la relación entre las dos?

R: Es muy buena, es muy buena. Es una competencia sana. Yo estoy muy cómoda con ella. Cuando a ella le toca jugar, yo animo y cuando a mí me toca jugar, ella me anima. No hay nada que reprocharnos. A ella le llegará el momento y a mí me ha llegado ahora, por suerte.

P: Tienen más competencia. El equipo se ha reforzado mucho en defensa y está también Antonia. Además, usted es una jugadora polivalente que puedes jugar también por la izquierda y ahí tiene a Olga.

R: Ahora mismo, llegar al Real Madrid, que es el club de mi vida, me hizo estar con la conciencia bien tranquila, porque ya he cumplido mi sueño. Mi sueño también es jugar al fútbol, jugar en el Real Madrid y he ido de menos a más. Como han depositado tanta confianza en mí, pues he volado, he transmitido todo lo que tengo en mí. La dinámica del equipo también es bastante buena y no me importa jugar en un lado o en otro, con tal de ayudar al equipo.

P: Es verdad que la dinámica es muy buena y ha habido muchos refuerzos. ¿Ve mucha diferencia respecto al año pasado y crees que este año sí que se puede competir?

R: Sí, sí. Para mí no hay color. Las jugadoras que han venido ha reforzado muchísimo al equipo. Contra el Chelsea creo que es la primera vez, según se habló en el vestuario, que se podía ganar a un equipo así. Tenemos esa chispita, tenemos esas ganas de de ganar y ganar el primer título. Y en ello estamos.

P: ¿A qué crees que puede aspirar el Real Madrid este año?

R: Ahora mismo aspiramos a todo. Entonces, vamos a competir en todas las competiciones al máximo nivel y a ver dónde podemos parar.

P: ¿Creéis que podéis competir en la Liga al Barça este año?

R: Sí. ¿Por qué no? Somos el Real Madrid y hay que competir hasta los amistosos. Es así. Hay que empezar ganando un título y nosotras creemos en que podemos llegar a eso.

P: Hay un cambio de mentalidad. Siempre se ha dicho que era una sección joven, pero esta temporada parece que hay una ilusión desbordada.

R: Sí, porque, para mí, se han hecho fichajes top. Hay jugadoras de nivel y jugadoras que creo que podemos competir a cualquier equipo. Se ha fichado por y para eso.

P: Respecto a la selección, ha habido mucho debate en la portería. Primero con Lola Gallardo y, después, con Misa, al quedarse fuera. Tú conoces a las dos. Si de ti dependiera, ¿estarían convocadas?

R: No sé. Yo no soy Montse. Yo me dedico a jugar a fútbol, a entrenar. La decisión la tiene ella.

P: ¿Qué le parece que Misa no esté?

R: Creo que son dinámicas y son amistosos para que Montse pruebe a jugadoras, porque hay jugadoras y porteras en España con mucha calidad. Creo que bueno, pues va a probar para ver, para poder llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa.

P: ¿Ha hablado con ella? ¿Cómo está?

R: No, porque la lista salió el jueves. Nosotras teníamos un partido muy importante el jueves contra el Celtic. Luego tuvimos otro partido el domingo, en el cual solo piensas en fútbol y no en decisiones.

P: También fueron polémicas las declaraciones de Toril por dar la lista el mismo día que jugaban un partido. ¿Realmente supone una desconcentración para las jugadoras?

R: Para mí personalmente no. No he hablado con mis compañeras, porque es lo que te digo, ese partido era bastante importante y había que ganarlo. Yo no vi la lista hasta después del partido.

P: Ahora vuelve más un año después con la Selección, desde que se quedó fuera del Mundial por lesión. ¿Qué le supone este regreso?

R: He madurado muchísimo desde aquel momento que me quedé fuera por una lesión de rodilla. He madurado muchísimo. Ahora valoro más las decisiones de Montse y el estar aquí y voy a aprovecharlo al máximo para volver a estar en otra concentración.

P: ¿Cómo fue el día que tuvo que abandonar por lesión la concentración para el Mundial?

R: Fue un palo muy grande en mi vida. Una etapa de mi vida en la que lo pasé muy mal. Me metí en un bucle que no era del todo bueno. Necesité psicólogos porque jugar un Mundial con la Selección era lo más de lo más. Además, ese momento me estaba preparando por y para ello. Es un palo duro, pero he madurado bastante desde aquel momento y no hubiese sido la jugadora que soy ahora sin aquel palo, porque de todo se aprende.

P: ¿Siguió aquel Mundial o fue incapaz de verlo?

R: Sí, pero llorando y bastante mal. Me alegré porque mis compañeras ganasen ese Mundial, porque se lo merecían desde el primer partido.

P: Justo después del Mundial, pasó lo que pasó. Salió un comunicado firmado por casi todas tus compañeras, menos por Athenea y por usted. ¿Por qué no lo firmó?

R: Yo no firmé porque en ese momento yo no estaba en el Mundial. Yo no sé lo que pasó. Estaba aislada de ese momento. Obviamente estoy con Jenni, pero en ese momento me aislé y no lo firmé. Bastante tenía con lo que tenía…

P: Desde aquello no vuelves a ser convocada. ¿Pensó que se había acabado su etapa en la Selección?

R: No, porque a mí me gusta mucho jugar a fútbol y yo pienso en cada entrenamiento, en ser mejor yo cada día. Hay muchas jugadoras buenas en España, pero sabía que si seguía así mi momento iba a llegar. He pasado de una dinámica del Atlético de Madrid al Real Madrid, un cambio brutal en el que creo que he demostrado que estoy apta para la Selección.

P: Vuelve ahora, después de más un año, y lo hace con esa Eurocopa en el horizonte. ¿Qué supondría llegar a esa Eurocopa después de haberte perdido el Mundial?

R: Un estado de euforia, pero queda muchísimo para la Eurocopa. Tengo que seguir mejorando cada día en mi club. En la Selección voy a tener las puertas abiertas y ya depende de la decisión de Montse. Pero yo voy a estar superalegre de venir aquí en cada concentración que pueda.

P: ¿Qué tal está el grupo después del batacazo de los Juegos?

R: Está muy top, Está muy animado. Tenemos buena dinámica. Ellas están alegres, están contentas. Sabemos que vamos a hacer buenos partidos amistosos y luego vamos a llegar a la Eurocopa en las mejores condiciones posibles.

P: ¿Y qué puede demostrarle a Montse en estos partidos para que vea que es una jugadora con la que tiene que contar sí o sí?

R: Voy a aportar lo que hago cada día en mi club, traerlo aquí, dárselo a Montse en bandeja para que confíen en mis cualidades.

P: Voy a hacerle un pequeño test. ¿Qué es para usted la Selección?

R: Un sueño

P: Si le digo Mundial…

R: Una etapa de mi vida complicada.

P: ¿Y Eurocopa?

R: Una ilusión.

P: ¿Una compañera?

R: Athenea

P: Esta temporada es…

R: Ilusionante.

P: ¿Qué sueños tiene por cumplir?

R: Jugar la Eurocopa con la Selección.

P: ¿Qué es para ti el Real Madrid?

R: Un sueño.

P: ¿Qué prefiere, ganar con el Madrid o ganar con España?

R: ¿Puedo decir las dos? Las dos.

P: ¿Y entonces ganar la Eurocopa o la Champions?

R: Las dos.