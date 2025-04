Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Sevilla - Atlético de Madrid de la Liga El Atlético de Madrid tratará de levantarse tras el desastroso mes de marzo que han firmado El Sevilla intentará darle una alegría a sus aficionados en este encuentro tan complicado de la jornada 30 de la Liga

El Ramón Sánchez Pizjuán acogerá en partidazo entre dos históricos del fútbol español como son el Sevilla y el Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 30 de la Liga. Ambos equipos necesitan ganar, aunque es cierto que los de Nervión están en la mitad de la tabla y parece que no pasarán muchos apuros y los hombres del Cholo Simeone se han descolgado de la lucha por el título liguero. Te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el choque entre los de García Pimienta y los rojiblancos.

Horario del Sevilla – Atlético de Madrid: a qué hora se juega el partido de la Liga

El Sevilla recibe en el Ramón Sánchez Pizjuán al Atlético de Madrid para disputar el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga. Los hombres del Cholo Simeone afrontan este mes de abril con la clara intención de cambiar la dinámica, ya que en las últimas semanas se han visto fuera de la Champions League tras el polémico penalti de los dos toques de Julián Álvarez, eliminados también de la Copa del Rey a manos del Barcelona hace unos días tras perder 0-1 al Metropolitano y también descolgados de la lucha por el campeonato liguero después de varios pinchazos consecutivos. Es por ello que ahora deben acabar la campaña de la mejor manera posible para llegar en un buen estado de forma y con la moral alta al Mundial de Clubes que van a tener que disputar en Estados Unidos una vez acabe el curso.

La Liga ha programado este clásico del fútbol español Sevilla – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 30 del campeonato liguero para este domingo 6 de abril. La patronal presidida por Javier Tebas ha fijado este choque en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad para que el balón ruede puntualmente en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Dónde ver gratis online en directo el Sevilla – Atlético de Madrid y en qué canal de TV

Es cierto que la temporada ha acabado para el Atlético de Madrid tras la eliminación de la Champions League y de la Copa del Rey, además de la disminución de posibilidades de ganar la Liga, pero el Cholo Simeone y los futbolistas han hablado sobre afrontar el último tramo del curso con la máxima ilusión. Habrá que ver si los colchoneros consiguen un pleno de victorias son capaces de volver a acercarse al Real Madrid y al Barcelona.

Uno de los medios de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir el campeonato español en nuestro país fue Movistar+. Este Sevilla – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 30 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga, siendo el primero de ellos gratis en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que en el segundo habría que tener activa la suscripción.

Además, todos los hinchas del cuadro hispalense, del conjunto colchonero y amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online por televisión este Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 30 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web del medio con su ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa sobre este clásico del fútbol español que corresponde a la jornada 30 de la Liga. Una vez acabe el encuentro en el Ramón Sánchez Pizjuán publicaremos la crónica del Sevilla – Atlético de Madrid y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Nervión.

Árbitro y estadio del partido Sevilla – Atlético de Madrid

El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, situado en el barrio sevillano de Nervión, será el escenario donde se dispute este partidazo Sevilla – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 30 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1958 y tiene un aforo para casi 44.000 aficionados, esperándose un lleno absoluto con unos aficionados entregados para intentar animar a los de García Pimienta a lograr el triunfo frente a los colchoneros.

Este estadio recibe el nombre del ex presidente del Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán y en su historia puede presumir de haber sido sede del Mundial de 1982, aunque no estará en la Copa del Mundo de 2030. Además, la selección española ha jugado en más de 20 ocasiones allí y no ha perdido ni una vez. También acogió la final de la Champions League de 1986 donde perdió el Barcelona frente al Steaua de Bucarest, mientras que también albergó la de la Europa League que ganó el Eintracht de Frankfurt en 2021.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó a César Soto Grado para que dirija la contienda Sevilla – Atlético de Madrid de la jornada 30 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Adrián Cordero Vega, por lo que tendrá que avisar a su compañero si es necesario para que vaya a revisar las acciones polémicas que se le escapen al monitor que estará instalado en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán.