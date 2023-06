De ser una promesa del Chelsea y debutar Ancelotti a ser alcohólico y ‘sintecho’ con 32 años

En el mundo del fútbol no sólo hay héroes e ídolos. También hay historias crueles como la de Jacob Mellis, que hace algo más de diez años era una de las mayores promesas del Chelsea. El joven británico llegó a debutar en la Champions League de la mano de Carlo Ancelotti, técnico de los blues por aquel entonces, pero su carrera no fue como se esperaba y ahora no tiene prácticamente nada.

En el último año y medio ha ido de un lado hacia otro confiando en la buena voluntad de amigos y familiares que le ofrecen un techo bajo el que dormir, porque no tiene casa. Tampoco dispone de coche, ni de ingresos en su cuenta. Jacob Mellis atraviesa una situación muy difícil y ha querido contar con pelos y señales su historia. «Esta gente intenta ayudarme todo lo que puede, voy cada día pensando dónde ir. Me consiguen camas, hoteles donde quedarme… es algo que jamás piensas que puede ocurrirte», cuenta el inglés, que se retiró por una lesión de rodilla cuando jugaba en la quinta división de su país.

El alcohol, su gran problema

Formado en las categorías inferiores del Sheffield United, Mellis fichó por el Chelsea con 16 años y debutó en Champions League con Ancelotti en 2010, compartiendo equipo con Drogba, Malouda, Ramires… Pero la noche y el alcohol le acabaron costando su carrera: «Cuando bebes, pierdes el control de lo que haces. Sin duda, aquello y las salidas nocturnas fueron mi perdición. Recuerdo que una vez llegué borracho a un entrenamiento. Tendría 19 años y recuerdo a David Luiz, que no hablaba demasiado inglés, preguntarme ‘oye, ¿has bebido? olfateando mi aliento. Intentaron que Ashley Cole fuese mi mentor y que me ayudase a centrarme, a que saliese menos… Yo encima era un engreído y un arrogante que pensaba que debería estar jugando».

En marzo de 2012, siendo jugador del equipo reserva, fabricó una bomba de humo y la hizo explotar en el vestuario, un incidente gravísimo que provocó un incendio. Tuvieron que ir los bomberos y evacuar la ciudad deportiva. Poco después, el Chelsea le despidió y después pasó por varios equipos de Inglaterra hasta que ahora se ha visto arruinado y en busca de ayuda profesional.

«Me he puesto en contacto con la PFA (Asociación de Jugadores Profesionales). Estoy tratando de comprender el daño que hace el alcohol, debo comprender que no es un problema el no beber a diario. El Chelsea me ha ayudado a sacarme el nivel 1 y 2 de entrenador, creo que es algo que voy a disfrutar porque veo fútbol cada día y creo que puedo ayudar a los jóvenes a alejarse de las ‘trampas’ del fútbol», finaliza.