Un ex futbolista reconoce su sorprendente adicción: «Temí por mi vida, engañé a la muerte»

Neil Ruddock, ex jugador del Liverpool que también defendió los colores de Millwall, Tottenham, Southampton, Queens Park Rangers, West Ham United, Crystal Palace y Swindon Town, ha adelgazado casi 45 kilos después de someterse a una operación gástrica que considera que le ha salvado la vida. La intervención, consiste en una importante reducción del estómago, ha servido al que muchos conocía como Razor para cambir sus hábitos de vida tras una época muy oscura.

El británico reconoce que ha engañado a la muerte después de superar los 171 kilos de peso bebiendo y comiendo sin control durante un tiempo a raíz de la pandemia del coronavirus y los confinamientos. «Por la forma en que vivía, quién sabe cuánto tiempo podría continuar así. Temí por mi vida», reconoce el ex futbolista de 54 años en el Daily Mail. «Sé que mucha gente leerá esto y dirá que hice trampa, y te digo lo que hice… engañé a la muerte», añade Ruddock, que fue internacional con Inglaterra.

Se sincera en Inglaterra

Neil Ruddock reconoce que se dejó llevar durante la pandemia del coronavirus y que durante ese periodo se abandonó con atracones de comida y bebida: «Me volví más grande y perezoso. Montones y montones de comida para llevar, hacía sándwiches de bacon sólo por hacer algo. Realmente no ayudó cuando sacaron Uber Deliveries, recibía helados de Co-op… es una maldita locura».

En 2019, Neil Ruddock tuvo problemas de salud y le recomendaron que adelgazase sobre 30 kilos si no quería viver con riesgo de sufrir un infarto. Así, decidió someterse a la intervención y desde entonces su vida es totalmente diferente, por lo que está más que satisfecho con el resultado: «Todavía puedo comer lo que quiero… pero ahora solo puedo engullir unos cuatro bocados. Obtengo la misma satisfacción porque me llena. Pero no puedo tomar bebidas gaseosas».