Semedo responde a unas durísimas acusaciones de violencia sexual: «Me tapó la boca para no pedir ayuda»

Rubén Semedo sigue envuelto en polémicas muy sensibles alejadas del mundo del fútbol. El portugués ha sido acusado estos últimos días de un nuevo delito de violencia sexual después de unas fuertes declaraciones de una mujer que le acusa de haber sufrido el maltrato físico y mental por parte del futbolista estos últimos meses.

Y es que se ocultó con el apodo ‘Pássaro Negro’ para confesar la cantidad de casos en los que sufrió agresiones y el temor de que pudiera haber ocurrido una desgracia en la que hubiese terminado en el peor de los casos: «Perdí mis hermosos collares porque él me los arrancó», comenzó antes de contar el día en el que le invitó a su casa donde se encontraban con varios hombres y siendo la única mujer en la sala: «Le dije que no debía ir porque, bueno, era su casa y cuando llegué, había cinco o seis personas negras sentadas en una mesa. No soy racista, claro. Y era la única mujer…No lo sé, pero no consiguió lo que quería», afirmó.

«Cree que puede tratarme como trata a los demás. De hecho, estas marcas aquí, que incluso duelen, son de él apretándome la cara, impidiéndome respirar, gritar, pedir ayuda», confesó. Un dolor que la mujer»Lo que más me dolía era no poder respirar. Me dolía estar atrapada contra una pared con uno, dos, tres, cuatro y cinco hombres rodeándome. Finalmente, explicó que pudo zafarse para salir de aquella casa: «Lo grabé cuando huía de su casa. No debería haber ido, lo confieso», relató.

Poco después, ambos mantuvieron una conversación privada en redes sociales en la que ‘Pássaro Negro’ se desahogó: «No vales nada. Eres un pedazo de mierda y nadie te querrá. Cinco tíos en la mesa, ¿Qué esperabas, una orgía? Eres un cerdo y te lo voy a decir en la cara», exclamó. «No lo estoy exponiendo porque sea famoso. El karma existe. Tienes una hija o dos, ¿no? Ten cuidado. Puede haber un hombre peor que tú haciendo lo mismo. Lo siento por las chicas que tienen un padre como tú», sentenció.

La respuesta de Rubén Semedo

No es la primera vez que Rubén Semedo está envuelto en un caso delictivo como este. El luso ya fue detenido y acabó en prisión en 2018 por un delito de secuestro a un hombre al que retuvieron con una pistola para entrar a robar a su domicilio.

Tres años más tarde, en 2021, el jugador volvió a estar imputado por una supuesta violación a una menor en Grecia y en 2024 por agredir a su pareja. Esta vez, Semedo rompió su silencio públicamente para lanzar un mensaje sobre el caso: «Es hora de revelarlo todo, las máscaras caerán. ¿Por qué no trabajar para ganarlo? El dinero fácil nunca es bueno…», comentó.