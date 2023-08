Esta semana de finales de agosto, entre los días 20 y 27, será recordada para siempre como la semana en la que el fútbol español saltó por los aires. Todo empezó en Australia y continuó con innumerables comunicados. Todo empezó con la selección española femenina proclamándose campeona del mundo y siguió con Luis Rubiales suspendido de manera provisional de su cargo por la FIFA. Porque nada de esto ha terminado todavía. Entre medias, un beso, unas disculpas, un sinfín de momentos y declaraciones que pasarán a la historia del fútbol español.

Todo empezó el pasado domingo, 20 de agosto, en Sídney. Allí se inició la cascada de momentos que han terminado con el fútbol español saltando por los aires. La selección española de fútbol femenina se proclamó campeona del mundo después de ganar, por 1-0, a Inglaterra con gol de Olga Carmona. Tras el partido, se produjeron varios gestos polémicos de, en ese momento presidente de la RFEF, Luis Rubiales que durante esa jornada no tuvieron tanto recorrido como en días posteriores.

Tras la consecución del Mundial femenino, todavía en el palco, Luis Rubiales realizó un gesto tocándose sus partes íntimas mientras miraba al seleccionador Jorge Vilda, que estaba en el césped. Minutos después, durante la entrega de medallas a las campeonas del mundo, Rubiales le dio un pico a la jugadora Jenni Hermoso. Ese fue el momento donde toda la polémica se desató.

Durante la noche del mismo domingo, y con la polémica del beso de Rubiales a Hermoso recién iniciada, la Federación Española de Fútbol publicó unas declaraciones de Jenni Hermoso donde la jugadora afirmaba que «ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento». Además, durante la celebración en el vestuario, la jugadora también le quitó hierro al asunto mediante varios directos en redes sociales junto a sus compañeras.

Baño de masas y el perdón de Rubiales

El lunes, día 21 de agosto, la selección española femenina aterrizó en Madrid alrededor de las 21:00 de la noche. Antes, durante la escala del viaje de la delegación española, Luis Rubiales pidió perdón por sus actos después de la final a través de un vídeo emitido por la RFEF: «Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo con una magnífica relación entre ambos, igual que con otras. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención ni mala fe, ocurrió lo que ocurrió de una manera espontánea».

Tras aterrizar en Madrid, con la polémica del beso a un lado, la selección española femenina se dio un baño de masas en la capital con una gran fiesta que empezó con una rúa en autobús por el centro de Madrid y que terminó con más de 20.0000 personas celebrando por todo lo alto el histórico Mundial obtenido en Australia junto a las jugadoras.

Pedro Sánchez se pronuncia

Al día siguiente, martes 22 de agosto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez recibió a la selección española femenina en La Moncloa y les comunicó que recibirían la medalla de oro a la Real Orden del Mérito Deportivo. Durante el acto, Sánchez y Rubiales se dieron la mano en un frío saludo. Tras ello, el presidente del Gobierno declaró que las declaraciones de Rubiales habían sido insuficientes. Al mismo tiempo, políticos como Yolanda Díaz pedían la dimisión del presidente de la RFEF.

En la noche del martes, la Real Federación Española de Fútbol convocó una Asamblea Extraordinaria para escenificar el apoyo del fútbol español a Luis Rubiales. Dicha asamblea se iba a producir el viernes. Además, la RFEF añadía lo siguiente en su comunicado: «En base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la Selección Española el pasado domingo en Sídney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables».

Jenni Hermoso se pronuncia

El miércoles, día 23 de agosto, la polémica siguió aumentando y Jenni Hermoso se pronunció por primera vez durante la semana a través de su sindicato FUTPRO para exigir medidas ejemplares contra Luis Rubiales: «Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto».

En dicho comunicado, FUTPRO rechazó «cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas y desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables».

La FIFA abre expediente a Rubiales

El jueves, día 24 de agosto, fue uno de los días más ajetreados. Ese día, directivos como Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, recomendaron a Luis Rubiales que se hiciera a un lado y presentase su dimisión. Esa misma noche, tras el anuncio de que la FIFA le abría un procedimiento disciplinario a Rubiales, se filtró que el presidente presentaría su dimisión en plena Asamblea el viernes, a la mañana siguiente.

Rubiales da explicaciones y no dimite

El viernes, 25 de agosto, fue el día D. Desde las 8:00 de la mañana, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se llenó de medios de comunicación de todo el mundo con una expectación máxima de cara a cubrir la Asamblea Extraordinaria de la RFEF donde, en un principio, Luis Rubiales iba a dimitir.

Luis Rubiales llegó a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en coche a las 10:15 y en torno a las 12:00 se subió al atril del salón de actos Luis Aragonés para anunciar, contra todo pronóstico, que no iba a dimitir. Lo dijo hasta en cinco ocasiones en un discurso donde explicó su «piquito» con Jenni Hermoso y anunció que tomaría medidas legales contra Irene Montero, Yolanda Díaz, Echenique e Ione Belarra.

«No voy a dimitir, no voy a dimitir. Digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Voy a luchar hasta el final. Aquí se está ejecutando un asesinato social, se me está acusando de matar. Como españoles tenemos que hacer un análisis de hacia dónde vamos. Ser campeones del mundo es lo más grande que hay en el fútbol. Hemos luchado mucho por eso», afirmó Luis Rubiales durante la Asamblea de la RFEF.

Así explicó Rubiales su beso con Jenni Hermoso: «Le dije ‘no llores, tienes que estar orgullosa’. Ella me levantó del suelo, me cogió de las caderas. Casi nos caemos y al levantarnos, nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial’. Me dijo que yo era un crack y le dije: ‘¿Un piquito?’ Ella dijo vale, lo entendió y lo vio como una anécdota».

El CSD se pronuncia contra Rubiales

Sin duda, el viernes fue el día con más alboroto de toda la semana. Tras las declaraciones de Luis Rubiales, el CSD, con Víctor Francos a la cabeza, dio una rueda de prensa desde Tarragona para anunciar que elevaba al TAD la inhabilitación de Rubiales: «El Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD. Anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, suspenderemos al señor Luis Rubiales de sus funciones en la presidencia. Rubiales no ha estado a la altura».

Durante la tarde, clubes como Barcelona o Real Madrid se posicionaron públicamente en contra de Luis Rubiales. Durante ese mismo día, Jenni Hermoso se volvió a pronunciar con un durísimo comunicado donde afirmaba que «en ningún momento consentí el beso que me propinó Rubiales» y «me sentí vulnerable y víctima de una agresión».

«Las palabras del Sr. Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte», afirmó Jenni Hermoso. Por otro lado, las jugadoras de la selección española femenina renunciaron a jugar con España mientras los mismos dirigentes siguiesen en su cargo.

La FIFA suspende a Rubiales

El viernes terminó con una contundente respuesta de la Federación Española de Fútbol, donde a través de una serie de imágenes, demostró que la versión de Luis Rubiales sobre el beso con Jenni Hermoso era totalmente cierta. El sábado, día 26 de agosto, comenzó con el anuncio de que el CSD había formulado «una petición razonada» al TAD por una posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, infracciones que considera «muy graves» y que posibilitan una suspensión cautelar del dirigente.

Horas después del mismo sábado, la FIFA anunciaba que suspendía a Luis Rubiales de su cargo de forma provisional: «El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Ivan Palacio (Colombia), en uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), ha acordado en el día de hoy la suspensión provisional del Sr. Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Esta suspensión, que será efectiva desde el día de hoy, se extiende por un periodo inicial de noventa días».

Pedro Rocha, nuevo presidente de la RFEF

Durante la tarde del sábado, y tras el anuncio de la FIFA, la Federación Española de Fútbol anunciaba que Pedro Rocha, hasta ese momento presidente de la federación extremeña, asumía la presidencia: «La RFEF comunica que, en la mañana de hoy, ha recibido la notificación de la Comisión Disciplinaria de FIFA de suspensión provisional del Sr. Presidente, Luis Rubiales Béjar, mientras se tramita el expediente disciplinario. De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la RFEF, el Vicepresidente adjunto a la Presidencia, Pedro Rocha Junco, asume la presidencia interina durante este periodo».

La RFEF también afirmó que «Luis Rubiales ha manifestado que se defenderá legalmente en los órganos competentes, confía plenamente en las instancias de la FIFA y reitera que, de esta manera, se le da la oportunidad de comenzar su defensa para que prevalezca la verdad y se demuestre su completa inocencia».

El sábado continuó con los comunicados de Jorge Vilda y Luis de la Fuente, seleccionadores absolutos masculino y femenino, donde se posicionaban en contra de los actos de Luis Rubiales. La jornada culminó con un nuevo comunicado de la RFEF contra Jenni Hermoso: «Debemos manifestar que la Sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del Presidente, como tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno. La RFEF informa que llevarán a cabo todo tipo de acciones legales contra «aquellas personas que están falseando la realidad. Los hechos son los que son; y, por muchos comunicados que se quieran sacar para tergiversar la realidad, es imposible cambiar lo que ocurrió. El pico fue consentido. El consentimiento se presta en el momento con los condicionantes del momento. Después se puede pensar que uno se ha equivocado, pero no puede modificar la realidad».

La RFEF convoca otra Asamblea urgente

El domingo 27, con más comunicados en contra de Luis Rubiales, como el del futbolista campeón del mundo Andrés Iniesta, Pedro Rocha convocó con carácter de urgencia a los presidentes de las territoriales para llevar a cabo una nueva asamblea el lunes para analizar la situación actual y evaluar las decisiones o actuaciones a adoptar.

Una semana donde el fútbol español ha saltado por los aires con un polémica que ha traspasado el mundo del deporte y ha cogido un gran aroma político. La semana ha terminado pero los hechos alrededor de la RFEF, Rubiales, Jenni Hermoso o la selección española femenina no han terminado. Una nueva semana comienza este lunes con una nueva Asamblea, que seguro, dejará nuevos titulares.