El CSD pide al TAD que inhabilite a Rubiales por una infracción «muy grave»

El Consejo Superior de Deportes, presidido por Víctor Francos, ha pedido al TAD la inhabilitación de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. El organismo ha comunicado que «el Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD. Anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, suspenderemos al señor Luis Rubiales de sus funciones en la presidencia».

Además, añadió que «comparezco ante ustedes con la voluntad de hablar de la situación de Luis Rubiales que ya conocemos. Como he venido explicando, el CSD ha querido ser muy respetuoso en los procedimientos en este caso. Fruto de eso, desde el primer momento dijimos que no queríamos tomar ninguna decisión hasta después de la Asamblea. Sus resultados no han sido satisfactorios a ojos del Gobierno. Quiero ser claro y contundente. Rubiales no ha estado a la altura. Ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras, ni la sociedad. Ha defraudado y consideremos que sus explicaciones no corresponden con sus actitudes».

Víctor Francos también afirmó que «queremos ser muy claros que la Asamblea, lejos de acercarnos y resolver la situación y calmar el contexto, lo que ha hecho es avivar la polémica. Ha reafirmado que tiene que dar más pasos. No ha sido suficiente. Ha agravado la situación. El Gobierno de España no va a estar impasible. Rubiales ha dicho que no dimitía, en varias ocasiones. Nosotros le transmitimos que el camino que el Gobierno con la RFEF ha acabado. El Gobierno inicia hoy los tramites para que Rubiales tenga que dae explicaciones ante el TAD. Anunciamos también, que si el TAD lo tiene a bien, suspendemos al señor Luis Rubiales de sus funciones en la presidencia. Hoy mismo elevaremos una denuncia ante el TAD. Para ver si a nuestro entender lo que ha sucedido es una falta grave. En unas semanas podremos evaluar si esa falta grave supone la suspensión del señor Rubiales de sus funciones. Todas las denuncias han sido entendidas. Pero el Gobierno ha decidido actuar. Será una denuncia propia del CSD».

«Nosotros creemos que la denuncia fundamentada del CSD llegará al TAD esta tarde. Sería bueno que haya una reunión extraordinaria el próximo lunes. Todo el tiempo que podamos ganar sería bienvenido. Si el TAD considera que es una falta grave, convocaremos a la Junta Directiva del CSD. A los ojos de la ciudadanía parece que estamos perdiendo algunos días. Pero estamos en un proceso complicado. No queremos impugnaciones. Estamos ante el me too del fútbol español. Quiero pedirles disculpas a las jugadoras españolas porque no se merecían esta semana. Cuando pase toda esta tormenta, queremos volver a celebrar lo que han hecho. Hoy ese triunfo tiene más valor», continuó el presidente del CSD.

Respuestas ante la prensa

«Yo no me siento desafiado. Hay que ponerle cabeza a este tema. No voy a entrar en ese vocabulario. Ante una situación inaceptable, hacer los cambios que consideremos se tienen que hacer. Ponemos en las manos del TAD todo esto, porque está en sus manos calificar esta situación de muy grave. Luego, suspenderíamos de sus funciones al señor Rubiales. Estamos dando la cara para que la gente sepa que el Gobierno no lo va a permitir», afirmó Víctor Francos.

«La única cosa que dependía de mí era que si no se tomaban medidas, las tomaría el CSD. Al margen de las formas y del fondo, como no se han tomado medidas, el CSD las tomará. Eso espera la sociedad. No he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los políticos que han recibido esas críticas. Rubiales en vez de atacar, tenía que pedir disculpas. Era un día de retroceder y bajar la mirada».

Rubiales no dimitió

Luis Rubiales se negó a dimitir en la Asamblea Extraordinaria celebrada en Las Rozas en la mañana del viernes. El presidente sí ha pedido perdón por el gesto realizado en el palco tras ganar el Mundial y ha hecho lo propio por el polémico beso con Jenni Hermoso, pero ha dejado claro que no va a dimitir como máximo mandatario de la Federación.

«No voy a dimitir, no voy a dimitir. Digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Voy a luchar hasta el final», ha dejado claro durante su intervención. «Aquí se está ejecutando un asesinato social, se me está acusando de matar. Como españoles tenemos que hacer un análisis de hacia dónde vamos. Ser campeones del mundo es lo más grande que hay en el fútbol. Hemos luchado mucho por eso», ha señalado al respecto.

Pese a que en las horas previas a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF se había asegurado que Luis Rubiales iba a dar un paso al lado, el presidente anunció que su intención es seguir en el cargo. El mandatario considera que las presiones para acabar con su mandato proceden de una campaña instigada por Javier Tebas y por un «falso feminismo» representado por Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique, que se han pronunciado en su contra y que han llegado a calificar lo sucedido como una «agresión sexual».

El CSD ya advirtió tras la Asamblea que «la intervención del Sr. Rubiales es absolutamente incompatible con la representación que ostenta en el deporte español y con los valores de una sociedad avanzada como la española». Además, tal y como han hecho, aseguraron que, «con carácter inmediato, el Secretario de Estado para el Deporte, en calidad de presidente del CSD, elevará al TAD las denuncias remitidas al Consejo Superior de Deportes».

El CSD se ha personado en la causa alegando la comisión de una infracción «muy grave», tal y como explicó Víctor Francos, secretario de Estado para el Deporte. Esta calificación acelerará el proceso porque la Ley del Deporte, en su artículo 62, confiere al CSD, a través de su comisión directiva, la potestad para «suspender motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos directivos (de las federaciones deportivas españolas), cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves».