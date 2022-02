El mundo del deporte y, en particular, del fútbol se ha volcado con Ucrania. Tras la declaración de guerra de Putin al país, las reacciones al conflicto por parte de las entidades futbolísticas no se han hecho esperar y, las que se han pronunciado hasta el momento, se desvinculan de todo lo que tenga que ver con Rusia. A la espera de que la UEFA decida trasladar la sede de la final de la Champions, que se debería disputar en San Petersburgo, el Manchester United y el Schalke 04 ya han tomado sus primeras decisiones, que no son otras que las de romper con sus patrocinadores rusos.

La relación más conocida era la del gigante ruso del gas Gazprom con el Schalke 04. La gasística se convirtió en el principal patrocinador del conjunto alemán en 2007 y estaba previsto que se mantuviese hasta 2025. Sin embargo, el club minero ha anunciado ya que tras las acciones militares llevadas a cabo por Rusia rescinde su contrato de forma inmediata.

Actualmente, el histórico club germano milita en la segunda división, tras descender el pasado curso en la Bundesliga. Aún así, la cuantía del patrocinio se cifraba en nueve millones de euros al año, que en caso de recuperar la categoría ascendería de nuevo a 15 millones. Una importante inyección económica para un equipo que busca recuperar la grandeza que tuvo, sobre todo, en la década pasada, cuando alcanzaron las semifinales de la Champions League en 2010, de la mano de Raúl González.

Con vistas a los acontecimientos, desarrollo y escalada de los últimos días, el #S04 ha decidido retirar las letras de GAZPROM de sus camisetas. pic.twitter.com/dLj51Lu2af — FC Schalke 04 (@s04_es) February 24, 2022

Se da la circunstancia de que Gazprom es una empresa de titularidad privada, pero controlada directamente por el Gobierno de Vladímir Putin. La empresa de gas natural rusa lleva 15 años luciendo su logo en la elástica azul del Schalke, pero desde este 24 de febrero pasará a lucir su nombre en lugar del de su ya ex patrocinador, hasta que encuentren un sustituto.

Cabe recordar que Gazprom también es patrocinador principal de la UEFA en prácticamente todas sus competiciones. Tras el estallido de la guerra y el prácticamente seguro cambio de sede de la final de la Champions, se puede poner fin a un patrocinio que aporta al ente continental una suculenta suma de 40 millones al año.

Los propietarios del United se expondrían a sanciones

El Manchester United habría tomado la decisión de cancelar el contrato de patrocinio que le une a Aeroflot. La empresa se trata de una aerolínea con base en Moscú que es la principal de todo el país, operando en 146 destinos situados en 52 países. Daily Star revela que los propietarios de los red devils estarían a punto de romper con su relación con la empresa. El vínculo entre el club y el conjunto británico se estableció en 2013 y, tras ampliarlo posteriormente, duraría hasta 2023. La cuantía a percibir por el equipo de Old Tafford por el último lustro de contrato rondaba los 9,5 millones de euros por temporada.

La principal razón por la que el Manchester United estaría dispuesto a romper con la aerolínea, más allá de los problemas evidentes a la hora de operar en pleno conflicto bélico entre rusos y ucranianos, tiene que ver con las sanciones que se le pueden imponer a Rusia, tanto por parte de Reino Unido y de la OTAN, pero sobre todo por parte de Estados Unidos. La familia propietaria del club, los Galzer, son estadounidenses y, ante las penalizaciones que se esperan por parte del Gobierno de Biden, podrían exponerse a sanciones si no rompen con Aeroflot.