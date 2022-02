La final de la Champions que se disputará el próximo 28 de mayo en San Petersburgo corre peligro. La guerra entre Ucrania y Rusia puede obligar a la UEFA a cambiar la ubicación de la final de la máxima competición europea. De momento, el organismo presidido por Ceferin ha convocado una reunión para estudiar la situación después del ataque orquestado por Putin.

«Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA ha decidido convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero a las 10:00 CET, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias», anunció el organismo en un comunicado emitido a través de las redes sociales.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.

