Scaloni responde con clase a la provocación de Raphinha: «Todos tenemos un amigo brasileño…»

Esta madrugada en España se juega uno de los partidos más grandes de selecciones, un clásico de la rivalidad sudamericana entre Argentina y Brasil. El actual campeón del mundo frente al país que más títulos ha cosechado en la historia. El duelo, que ya de por sí tiene tintes de gran rivalidad histórica, ha sido bien caldeado por jugadores y personalidades de ambas selecciones. Si Raphinha echó leña al fuego estos días, Scaloni ha respondido y Di María ha hablado.

La polémica está servida. Estos días, en una entrevista concedida de Raphinha a una leyenda de la selección brasileña como Romario, el jugador del Barça lanzó unas declaraciones que van a traer cola. «Vamos a jugar contra Argentina, nuestro mayor rival. Ahora gracias a Dios, sin Messi. ¿Les vamos a dar una paliza?», dijo durante la entrevista Romario, a lo que contestaba Raphinha con dureza: «Una paliza, sin duda. Dentro y fuera del campo, si tiene que ser». Romario no se escondía tampoco: «En Argentina hay que pegarles, ¡duele! Son unos cabrones».

«¡Voy a hacerles un gol ¡Que se jodan!», dijo en un tono que no ha gustado nada en Argentina de un futbolista que está en su mejor momento de forma, siendo líder del Barcelona pese a otros grandes nombres como Robert Lewandowski, Lamine Yamal o Pedri González.

La respuesta de Scaloni

Ante todo esto y el revuelo que se ha generado en Argentina, las respuestas no han tardado en aparecer. Lionel Scaloni ha capeado el asunto con mucho tacto, tirando de clase y dejando el tema a un lado, firmando la paz con Raphinha. «Un Argentina-Brasil es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. No tiene que pasar de ahí», expresó el seleccionador argentino sobre esas alusiones de Raphinha de llegar a las manos durante o después del partido.

De hecho, el entrenador de la Albiceleste recordó una imagen marcada para muchos de lo que debe ser la rivalidad, sólo en el terreno de juego y con el fútbol como arma: «Recuerdo la imagen de Messi con Neymar tras la final de la Copa América 2021, los dos apostados en la escalera del Maracaná. Y ésa es la imagen que nos tiene que quedar de nuestra rivalidad. El mejor del mundo, y probablemente el segundo mejor juntos entonces, siendo amigos. Los dos queremos ganar y seremos leones dentro, pero amigos fuera. Todos tenemos un amigo brasileño, yo conozco a un montón, no debe pasar de ahí».

Di María también responde

Ángel Di María, retirado de la selección argentina desde el pasado mes de junio, también entró al trapo con Raphinha, aunque éste no de manera tan sútil que Scaloni. El extremo, actualmente en las filas del Benfica a sus 37 años, respondió a través de las redes sociales en un post de la cadena ESPN que se hacía eco de las declaraciones de Raphinha. Di María escribía con tres iconos de una cara riéndose, tomándose a broma la provocación de Raphinha.

Este miércoles, a la 1:00 hora española, se disputa este Argentina – Brasil de las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo, donde el cuadro albiceleste llega líder con 28 puntos por los 21 que suman los brasileños, lejos de la cabeza. Son terceros, un punto por debajo de Ecuador tras 13 jornadas disputadas.