Leo Messi vuelve a ser protagonista, aunque esta vez no por sus habituales gestas deportivas, sino por una lesión que lo obliga a ausentarse en un momento clave tanto para la selección de Argentina como para el Inter Miami. La AFA confirmó que el capitán albiceleste no estará disponible para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a Uruguay y Brasil, dos encuentros de alta exigencia que se disputarán los días 21 y 25 de marzo, respectivamente.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los aficionados argentinos, que mantienen la ilusión de ver a Messi en la cita mundialista de 2026 con Argentina. El combinado dirigido por Lionel Scaloni es líder de la fase de clasificación con cinco puntos de ventaja sobre Uruguay, y el papel de Messi ha sido fundamental para alcanzar esta posición. Por ello, su ausencia en los próximos compromisos supone un revés importante.

La lesión se produjo durante este último partido del Inter Miami ante el Atlanta United, donde el argentino fue clave en el triunfo, con un gran gol obra suya. Fue durante la segunda mitad cuando, tras un potente disparo a portería, Messi sintió molestias en el músculo aductor izquierdo. Aunque consiguió terminar el encuentro, las pruebas médicas posteriores confirmaron una lesión de bajo grado que obliga al argentino a detener su actividad competitiva temporalmente.

El momento de la lesión de Messi que lo deja afuera de las eliminatorias. Atención a sus gestos. Terminó el partido y al enfriarse se le detectó una pequeña lesión muscular. Video:@MLS @AppleTV pic.twitter.com/icWwkjDkps — ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) March 17, 2025

El propio Messi explicó su situación con Argentina en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: «Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos, Argentina!».

El propio Inter Miami, en un comunicado oficial, informa así de la lesión de Leo Messi: «Reporte médico presentado por Baptist Health sobre la lesión del capitán Leo Messi. Messi se sometió en la mañana de hoy a una resonancia magnética (RM) con el objetivo de evaluar el alcance de la molestia en la región aductora que presentó durante el encuentro disputado anoche frente a Atlanta United. Los hallazgos de la exploración confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor. La evolución clínica y la respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para la competencia».

Esta nueva lesión es la sexta que Messi sufre desde su llegada al conjunto estadounidense. El calendario del Inter Miami es especialmente exigente en las próximas fechas, con partidos clave tanto en la MLS como en la Concacaf Champions Cup. El equipo dirigido por Javier Mascherano deberá afrontar el 29 de marzo un duelo importante frente al Philadelphia Union, un encuentro que podría definir el liderato de la Conferencia Este. Además, el club tiene por delante el doble enfrentamiento contra Los Angeles FC en los cuartos de final de la Concacaf, con el partido de ida previsto el 3 de abril y la vuelta programada para el 10 de abril.