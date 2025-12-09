Santiago García, el campeón mundial que España tenía oculto: 70.000 km, 15 países y un título a los 80 años

Español, subido a una moto y dos veces campeón del mundo. Serán pocos los que no respondan Marc Márquez, habrá alguno que mencione primero a Jorge Lorenzo, pero posiblemente ninguno ponga en el foco a Santiago García. El español, afincado en Marbella, ya ha levantado dos veces el campeonato del mundo del FIM Touring World Challenge, esta temporada y en el año 2021.

Hablamos de otro Mundial en el mundo de motociclismo, éste en modalidad Moto Turismo, organizado por la Federación Internacional de motociclismo FIM. Se trata de un campeonato con una larga tradición ya, disputado desde 2015 que, a diferencia de otros tantos, no trata de ver quién llega antes, no premia al más rápido. Se podría decir que todo lo contrario.

El español Santiago García, con sus 80 años ya cumplidos, ha recorrido en los últimos diez meses alrededor de 70.000 kilómetros con parada en 15 países de toda Europa y dos más fuera del viejo continente. Porque sí, el campeón del mundo de turismo en moto tiene como objetivo prioritario hacer kilómetros, ir del punto A al punto B encima de su moto.

Un aventurero sin parangón

Partiendo desde Marbella, donde reside Santiago García, el español ha conducido en su moto poniendo rumbo a Huelva (España) Japón, Grecia, Mallorca (España), Basilicata (Italia), Portugal, Francia, Andorra, Italia, Suiza, Noruega, Croacia, Alemania y Egipto en el último campeonato del mundo en el que se ha coronado campeón.

Perteneciente a la Peña Motorista Tamarite y parte de la Federación Española de Motociclismo, ha recorrido medio mundo sobre su moto para volver a proclamarse campeón de esta particular modalidad donde se puntúan aspectos muy particulares. Lo primero y más importante es la distancia recorrida. Cada reunión es un país diferente, la gran mayoría por Europa, y debe recorrer largas distancias hasta llegar a su destino con su moto.

Cada competidor puede identificar y registrar tres motos diferentes con las que disputará el campeonato, aunque también tienen la posibilidad de alquilar motos aunque éstas puntúan por debajo de las propias. Evidentemente, cada prueba tiene un tiempo de duración y los competidores deben estar presentes en todos para puntuar más.

Con todos los honores

Además de la distancia a recorrer, cada prueba y evento tiene pruebas de habilidad en las que deben sortear conos así como subidas a puertos. Sobre esto último, son los pilotos los que eligen cuáles van a subir y son monitoreados por una baliza instalada en sus motos. También tienen pruebas de lentitud, sí, de lentitud. Los pilotos deben recorrer una recta de 100 metros y quien la ejecute a menor velocidad gana. Además, antes de comenzar cada campeonato se elige un país con el que se puntuará más.

Así, a grosso modo, se define este FIM Touring World Challenge que ha alzado esta temporada el español Santiago García, recorriendo medio mundo encima de su moto de confianza. Los ocho días y nueve horas de travesía de Marbella a Tokio, la cumbre de un hombre que no entiende los límites del kilometraje.

Santiago García recogió este pasado sábado en Lausanne, Suiza, su segundo título de campeón del mundo junto con todos los campeones del mundo de motociclismo de este 2025, entre ellos Marc Márquez. Todo un reconocimiento a una leyenda oculta del motor en España.