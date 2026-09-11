Salen a la luz todos los detalles del asalto armado a Donnarumma y su novia embarazada

El asalto que sufrió Gianluigi Donnarumma junto a su pareja Alessia Elefante en su domicilio de París en 2023 vuelve a estar de actualidad después de que durante el juicio contra varios de los presuntos responsables hayan salido a la luz nuevos y estremecedores detalles. El portero del Manchester City y la que posteriormente se convertiría en su esposa fueron sorprendidos mientras dormían en el apartamento que tenían en la exclusiva Avenue Montaigne, una de las zonas más lujosas de la capital francesa.

Donnarumma militaba entonces en el PSG y se convirtió en el objetivo de un grupo de asaltantes que accedió al inmueble durante la madrugada. Según la declaración recogida en los documentos judiciales, varios hombres entraron en la vivienda después de utilizar una escalera para llegar hasta la azotea y posteriormente bajar hasta el balcón del apartamento. Una vez dentro, redujeron a la pareja y comenzaron a exigirles dinero y objetos de valor.

Donnarumma relató a los investigadores que se despertó al escuchar a uno de los asaltantes y que inmediatamente recibió un golpe en la cara con un objeto similar a un puño americano. El futbolista fue amenazado además con un cuchillo y obligado a entregar sus relojes. Entre los objetos sustraídos se encontraba un reloj Audemars Piguet de elevado valor, además de dinero en efectivo y otros artículos de lujo. La situación fue todavía más dramática para Alessia Elefante, que se encontraba embarazada en aquel momento. Los asaltantes también la despertaron, la amenazaron y le reclamaron dinero, relojes y joyas. La joven entregó alrededor de 2.000 euros en efectivo, un reloj Cartier y diferentes piezas de joyería.

Donnarumma y su pareja lo cuentan todo

Posteriormente, los delincuentes quisieron acceder a una caja fuerte y exigieron a la pareja que facilitara la combinación. Cuando Elefante explicó que desconocía el código y que la caja estaba vacía, los asaltantes reaccionaron con violencia. Según el testimonio de la joven recogido durante la investigación, uno de los delincuentes le tiró del pelo y otro la golpeó en las piernas. La joven les recordó que estaba embarazada, pero, según su declaración, los agresores continuaron con las amenazas y las agresiones.

Finalmente, Donnarumma facilitó el código de la caja fuerte y los ladrones comprobaron que no había nada en su interior. El grupo terminó huyendo con un importante botín formado por dinero, relojes, bolsos de lujo y las llaves de varios vehículos, entre ellos un Mercedes y un Lamborghini. Las primeras estimaciones situaron el valor total de lo sustraído en torno a medio millón de euros, aunque algunas informaciones posteriores han cifrado el botín en aproximadamente 430.000 libras.

El caso ha regresado ahora a los tribunales franceses porque varios de los presuntos implicados están siendo juzgados por su participación en el robo. Uno de los principales acusados es Ilyas Kherbouch, conocido como Ganito, a quien la Fiscalía sitúa como supuesto cerebro de la operación y que habría coordinado el golpe desde prisión. Kherbouch, que cuenta con numerosos antecedentes y cumplía una condena por otro robo, niega haber organizado el asalto a Donnarumma. También está acusado Khyan Mamouni, mientras que Moktar Diop reconoce haber participado en el robo, aunque niega haber ejercido violencia contra la pareja. Un cuarto sospechoso, que había admitido su participación, murió por suicidio en prisión en 2024.