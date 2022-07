Sainz: «Es una pena, no tengo palabras»

El Ferrari de Carlos Sainz volvió a fallar cuando el español iba en segunda posición y peleaba con su compañero Charles Leclerc por la victoria. Su motor se rompió y el coche acabó envuelto en llamas, teniendo que abandonar la carrera. Una vez finalizó el Gran Premio de Austria, compareció para valorar lo sucedido, en lo que puede ser un revés definitivo para el presente campeonato del mundo.

Buenas sensaciones

«Ha ido bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo, pero ha pasado lo que ha pasado. Una pena porque es una oportunidad perdida y muchos puntos que se nos van, sobre todo después de la buena racha que estábamos cogiendo».

El coche se incendió

«Estaba en una cuesta arriba y he visto fuego. He intentado salir, pero el coche se iba hacia atrás. Estaba llamando para que vinieran a apagarlo, han tardado bastante en venir y me he tenido que tirar sin que el coche pudiera parar».

Frustrado

«Al Red Bull le teníamos ganada la partida. Creo que teníamos asegurado el primero y el segundo. El ritmo ha sido de lo mejor del año. Es una pena por el campeonato, pero es lo que hay».