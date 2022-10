Sainz: «No sabía que me quedaba otra vuelta porque no me lo han dicho»

Carlos Sainz no ha ocultado su amargura tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur. El español deslizó una crítica a su equipo por no haberle avisado con margen de sus posibilidades en la Q3. De cara al domingo, no descartó pelear por la victoria en un día donde su compañero de equipo Leclerc parte desde la primera posición.

Sesión de clasificación

«Ha sido una clasificación un poco caótica, mucho tráfico en Q1 y Q2 sin poder hacer vueltas buenas. En Q3 hemos acertado con los neumáticos. Lo único la última vuelta, que he sido el primero en pasar por meta. Se iba secando la pista y estaba claro que los que iban por detrás iban a mejorar. Son cosas que tenemos que seguir mejorando. No sabía que me quedaba otra vuelta porque no me lo han dicho. Tenemos que mejorar eso, pero aún así me he quedado a una décima y media de la ‘pole’».

Perspectiva para la carrera

«Saliendo cuarto, el objetivo es hacer una buena salida, intentar llegar al podio y si se puede ganar, mejor. Es un circuito donde puede pasara de todo, o nada. O mucho ‘safety car’ o una carrera aburrida porque no se puede adelantar. Vamos a ver qué nos encontramos mañana», dijo en declaraciones a DAZN.