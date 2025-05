Sainz niega un conflicto de intereses si su padre llega a la FIA: «Si conoces a mi padre o a mí…»

Carlos Sainz hijo tuvo mucho que decir en la previa del Gran Premio de Emilia-Romaña, la séptima cita del Mundial de Fórmula 1 2025 que inicia este jueves en Imola. Pero esta vez la mayoría de preguntas no fueron sobre él y su equipo, Williams, sino para la potencial candidatura de su padre a la presidencia de la FIA, un anuncio que el tetracampeón del Rally Dakar hizo la pasada semana y que pilló por sorpresa a todo el mundo del deporte de motor.

Sainz hijo, además de aclarar que la propuesta «no ha surgido de él», refiriéndose a su progenitor, sino de un bloque fuerte que le apoya para derrotar a Ben Sulayem en las elecciones a la presidencia de diciembre en Uzbekistán, negó que hubiera un conflicto de intereses si finalmente acaba sucediendo, lo cual sería una gran noticia para el automovilismo español.

«No veo cómo, los dos seríamos extremadamente cuidadosos, incluso de más. No veo ningún conflicto de intereses en el momento que conoces a mi padre o a mí», defendió Carlos antes de su séptima actuación con Williams en el campeonato de su debut con la clásica escudería inglesa.

«Llevamos un tiempo hablando. Es interesante que es algo que no ha surgido de él, mucha gente del paddock se lo ha metido en la cabeza poco a poco y ha empezado a considerarlo. La gente se le ha acercado y se lo ha planteado. Ahora lo está pensando. Todavía no ha conformado una lista o un equipo, pero depende de cómo lo vea irá a por ello o no», añadió, poniendo luz al asunto.

Sainz explica por qué su padre es la persona correcta

Sainz no dudó en defender la valía de su padre para alcanzar la presidencia del organismo federativo que rige las principales competiciones del motorsport. «Soy su hijo, pero si hablo desde la posición más objetiva posible, no se me ocurre nadie que haya vivido la época de kárting con su hijo, cuatro o cinco años, más la época de monoplazas, que sabe lo caro y duro que es, otros cuatro o cinco años, más diez años de F1, más 40 años en los rallys y los raids, más todo el trabajo de seguridad vial que hace en España. Tiene experiencia en todas las áreas del motor y busca una manera de devolver al automovilismo todo lo que el automovilismo le ha dado. Siendo objetivo, aunque soy su hijo, es un candidato óptimo. Si decide presentarse depende absolutamente de él».

«Lo considera seriamente, evalúa todas las opciones y piensa qué gente querría tener en su equipo, y cómo funcionan las elecciones, a cuánta gente hay que convencer… ¿Política? Esa es la parte negativa, la política, pero si alguien puede eliminar el factor político es mi padre, que tiene sentido común. Por eso tanta gente le impulsa para que se lo plantee. No creo que le guste mucho la parte política, pero también hará ese trabajo», analizó. Su padre no lo tendrá fácil, ya que pese a la pérdida de adeptos de Ben Sulayem, elegido en 2021, el emiratí sigue contando con fuertes apoyos.

Y acerca del rendimiento de Williams, que llegó a estar por encima de Ferrari, su ex escudería, en Miami, Sainz concluyó de la siguiente manera: «Hemos estado al nivel de Ferrari en una de las primeras seis carreras. Ahí tienes el porcentaje sobre cuántas veces estaremos en esa pelea. Además, ellos empiezan a desarrollar su coche y nosotros no, así que la desventaja se hará más grande. También la zona media va a mejorar, nosotros tendremos que esperar bastante hasta que lo mejoremos. Tendremos relativamente pocas probabilidades de estar en esa pelea otra vez, pero yo tengo que asegurarme de que cuando eso suceda, maximicemos el fin de semana y lo hagamos mejor que en Miami».