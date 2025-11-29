Sainz: «Me llegas a decir que estaría séptimo en Qatar y te lo habría comprado»

Carlos Sainz atendió a los medios de comunicación en el circuito de Losail tras hacerse con el séptimo puesto para la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar del Mundial de Fórmula 1 2025. La carrera de este domingo (17:00 horas) contará con los dos pilotos españoles dentro del top 10 y el de Williams se conformó con un gran resultado que hace unos días parecía lejos de su alcance.

El madrileño causó la única bandera roja de la sesión por un trozo de plástico que se quedó pegado a una rueda y luego se desprendió. «Seguro que no ayuda a la tensión y a los nervios de la Q3, sobre todo porque nos ha dañado la tapa del coche. Lo hemos podido reparar, pero no sé cuánto nos habrá afectado en esa Q3. Séptimo a una décima y media de Hadjar, no era capaz de bajar del 1:20:2 en esta clasificación», explicó..

«Ojalá una salida limpia que nos permita ir a por buenos puntos para el equipo y consolidar ese quinto en el campeonato», dijo Sainz. Williams es quinto en constructores y sólo Racing Bulls aspirar a arrebatarle ese lugar. «Hemos maximizado lo que había hoy. Estar séptimo en Qatar me lo llegas a decir y lo hubiese comprado», confesó.

Sainz da la clave de la carrera de Qatar

«La clave va a ser la primera parada porque eso es luego lo que te limita el resto de la carrera. Va a haber que valorar un poco cada situación y ver qué es lo mejor», finalizó Sainz, que la temporada pasada fue sexto en Qatar.