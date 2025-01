Rumores de ruptura entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez: la prueba que puede ser definitiva

Aparecen rumores de ruptura entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez y ha salido a la luz la prueba que puede ser definitiva, por lo que las redes sociales están revolucionadas. Pese a que hace algo más de un mes fueron pillados juntos disfrutando de la Navidad, ahora se habla de una posible crisis entre el piloto de Fórmula 1 y la reportera de DAZN que precisamente cubre el Mundial de automovilismo.

Y es que la comunicadora ha subido en sus redes sociales una fotografía que puede decirlo todo. Se trata de unas flores que acababa de comprar en una tienda, y el mensaje que acompaña la imagen es precisamente lo que ha generado ese gran revuelo. «Puedo comprarme mis propias flores», escribe Melissa Jiménez en inglés, desatando una catarata de mensajes y rumores.

i wonder what does this mean🤔 pic.twitter.com/i3muFDiCtc

— anna|🤍 (@anne14rn) January 26, 2025