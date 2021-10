El Barcelona atraviesa una delicadísima situación económica, pero eso no quita que mantenga sueldos a embajadores de su marca en todo el mundo. Uno de ellos es Ronaldinho, que pese a cobrar del club azulgrana sigue riéndose de sus dirigentes y su afición. Ahora se ha sabido que el brasileño estará en el Parque de los Príncipes como invitado especial del PSG aún siendo embajador del Barça, algo que no ha gustado nada en el Camp Nou.

Ronnie verá a su amigo Leo Messi en directo en Champions League frente al Leipzig este martes. Y lo que genera polémica es que el Barcelona le paga como embajador desde hace unos años, y las relaciones entre el PSG y el club catalán no son las mejores desde hace tiempo. Para más inri, Ronaldinho ya fue señalado cuando dio la bienvenida a París a Messi, a pesar del dolor que generó entre la afición culé ver al argentino abandonar el Camp Nou y fichar por el PSG.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)



«Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camiseta, vienen muchos momento de alegría», le dedicó en su cuenta personal de Instagram a Messi, algo que no gustó nada a los aficionados del Barça, primero por ser un icono y segundo por seguir cobrando del club.

Y es que las relaciones entre ambas directivas no son nada buenas. No sólo por la salida de Leo Messi rumbo a París este verano, sino por todo lo ocurrido en 2017 con el traspaso de Neymar, el eterno runrún con su regreso al Camp Nou, el interés azulgrana en Marquinhos o Verratti… Las tensiones a lo largo de los años han sido varias y hay cierto resquemor entre clubes, de ahí que no se entienda como Ronaldinho proclama a los cuatro vientos esta visita para presenciar como invitado de honor un partido del PSG.