Rocío Oliva, ex de Maradona, encuentra el amor de nuevo en el fútbol

Rocío Oliva, que fue pareja de Diego Maradona durante varios años, ha confirmado recientemente su relación con Néstor Ortigoza, ex futbolista de San Lorenzo y de la selección paraguaya. La noticia ha generado gran repercusión en los medios y redes sociales, ya que Oliva había mantenido un bajo perfil en cuanto a su vida sentimental desde su separación con Maradona allá por el año 2018.

Los rumores sobre un posible romance entre Rocío Oliva y Ortigoza comenzaron hace algunos meses, cuando ambos fueron vistos juntos en diversas ocasiones. Sin embargo, la confirmación llegó recientemente con una publicación en redes sociales, donde Oliva compartió una imagen de sus manos entrelazadas con un anillo en su dedo anular, lo que despertó especulaciones sobre un posible compromiso.

Este romance no ha estado exento de polémicas, ya que Ortigoza se encuentra envuelto en una causa judicial por violencia de género, tras ser denunciado por su ex pareja, Lucía Cassiau. La denuncia incluye pruebas en vídeo que muestran presuntos episodios de agresión, lo que ha generado controversia en torno a su nueva relación con la ex de Maradona.

Rocío Oliva no se esconde

A pesar de las críticas y la situación legal de Ortigoza, la pareja ha decidido mostrarse públicamente, asistiendo juntos a eventos y compartiendo momentos en redes sociales. Este gesto ha dividido opiniones, con algunos seguidores apoyando su relación y otros cuestionando la decisión de Rocío Oliva de vincularse sentimentalmente con alguien en medio de un proceso judicial.

Rocío Oliva, quien en los últimos años se ha desempeñado como colaboradora en programas deportivos y de espectáculos, no ha hecho declaraciones sobre los problemas legales de Ortigoza. Sin embargo, su actitud relajada en redes sociales sugiere que está decidida a disfrutar de su nueva etapa amorosa sin prestar atención a las críticas. Por su parte, Néstor Ortigoza tampoco ha hablado sobre su relación con Oliva ni sobre la denuncia en su contra. El ex jugador, que se retiró del fútbol profesional en 2022, ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses, aunque su romance con Oliva lo ha vuelto a colocar en el centro de la atención mediática.

Los medios especializados han destacado que esta es la primera relación oficial que Rocío Oliva hace pública desde su separación de Diego Maradona. Si bien se la vinculó con algunas figuras del deporte y el espectáculo en los últimos años, nunca antes había confirmado un noviazgo de manera tan directa. Un romance sigue generando repercusión en los medios y el público. Mientras algunos celebran su felicidad, otros continúan cuestionando la relación debido a la situación judicial del ex futbolista. Lo cierto es que la pareja ha decidido seguir adelante sin importar las críticas y mantenerse firme en su relación. De hecho, en Argentina aseguran que amos ya están comprometidos y van a casarse.