La rocambolesca historia que ha convertido a Cayetano Rivera en suegro de Pierre Gasly

Pierre Gasly, inesperadamente, está relacionado con el mundo del toreo español. Y es que el piloto de Alpine tiene una relación con Francisca Cerqueira. La portuguesa es hija de la famosa presentadora de televisión Maria Cerqueira y, ella, es la nueva pareja del mítico torero Cayetano Rivera.

Por tanto, de alguna forma, el francés es el ‘suegro’ del hijo de ‘Paquirri’. Hace unos días la pareja formada por el piloto de Fórmula 1 y Francisca Cerqueira se dejaron ver por la pista central de Wimbledon disfrutando de una jornada de tenis. Por otro lado, está la relación entre el torero y la presentadora portuguesa, cuya hija reconoció ve a su madre «feliz».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PIERRE GASLY 🇫🇷 (@pierregasly)

«Ya le conocía de antes, pero no sé qué más contestarte sinceramente. Lo he comentado en otras ocasiones, es la vida personal de mi madre, yo sé que ella está feliz y yo también lo estoy de verla a ella feliz, pero no soy yo la persona indicada para hablar de ello» reconoció en una entrevista concedida a la revista HOLA.

Cabe recordar que Gasly y Francisca Cerqueira mantienen una relación amorosa desde noviembre de 2022. Ese mes, la portuguesa acudió al paddock en el circuito de Abu Dhabi para presenciar la penúltima prueba del Mundial de 2022, cuando el francés aún pilotaba para AlphaTauri. Sin embargo, no tuvo su mejor día y no pudo pasar de la decimocuarta posición.

Ahora, una temporada después continúan juntos y, aparentemente, felices por lo publicado en las últimas fechas. Gasly volvió a sufrir con su nuevo equipo, Alpine, en la última carrera, en el Gran Premio de Hungría. Los problemas llegaron bien pronto, cuando en la salida una cadena de errores provocó que su monoplaza colisionara con el de su compañero, Esteban Ocon. Ambos abandonaron la prueba y firmaron otro resultado pésimo este 2023.