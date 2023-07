Leclerc ‘traiciona’ a Carlos Sainz y acude a Wimbledon con Gasly

El Gran Premio de Gran Bretaña no pasará al recuerdo por ser el más entretenido de la historia, al menos por lo sucedido en la pista. Pero sí que quedará en la memoria de algunos aficionados a la Fórmula 1 por lo que pasó fuera de ella. Carlos Sainz y Pierre Gasly se las tuvieron tiesas durante un tramo de la carrera, y es por ello que el piloto francés de Alpine le recriminó una acción en la rueda de prensa posterior. Su antiguo compañero en Toro Rosso apareció por su espalda para darle un desagradable toque, seguido de la siguiente frase: «no me aprietes así». A lo que el español respondió: «pobrecito», en plena comparecencia ante los medios.

Un día después, cuando las aguas aún no se habían calmado, pudimos ver cómo Charles Leclerc decidía permanecer algo más de tiempo en Inglaterra para acudir a Wimbledon junto al hombre que había incordiado a su compañero en Ferrari, Gasly. El monegasco no tuvo ningún reparo a la hora de mostrar su amistad con el galo en el prestigioso Grand Slam de hierba después de todo lo acontecido en Silverstone, donde quedó noveno por delante de Sainz.

Ambos iban vestidos de punta en blanco para presenciar atentamente la jornada de tenis en Wimbledon, mientras que, sólo un día antes, el español no sólo soportaba como su carrera quedó arruinada, en parte, por la estrategia de Ferrari. Para colmo, tuvo que aguantar la acción de Gasly, pues fue a molestarle una vez concluida la prueba, generando un ambiente de tensión en la zona de prensa del circuito británico.

Swapping the race track for centre court! 🎾@Charles_Leclerc and @PierreGASLY at Wimbledon 😊#F1 #Wimbledon pic.twitter.com/RKkIGQUoLR

— Formula 1 (@F1) July 11, 2023