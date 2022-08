Roban la estatua de Haaland por no parecerse a él: «Erling no es un chico guapo…»

Una estatua tallada en madera de tres metros de altura con la silueta de Erling Haaland ha sido robada de madrugada en Bryne (Noruega), ciudad natal de los padres del delantero noruego y donde se crio a partir de los tres años el jugador del Manchester City. La efigie, que había sido mandada esculpir por parte del empresario Tore Sivertsen por un precio de unos 12.000 euros, había recibido muchas críticas por ser bastante fea. «Algunos se han quejado de que es demasiado fea, pero seamos sinceros, Erling no es un chico guapo», ha dicho Sivertsen, sorprendido ahora con la desaparición de la misma.

En muchas ocasiones se quiere rendir homenaje a determinados deportistas en forma de escultura, pero el resultado, en la mayoría de los casos no termina de convencer a nadie. Que si un tamaño inadecuado, escaso parecido al original o por que recuerde a otros personajes… Conseguir la aprobación unánime es complicado, pero lo que ha ocurrido con la estatua en honor a Erling Haaland es bastante surrealista: ¡alguien se ha llevado su escultura de casi una tonelada de peso!

El delantero del Manchester City es todo un icono en Noruega y, por ello, un empresario de nombre Tore Sivertsen decidió gastarse más de 12.000 euros en encargarle una escultura tallada en un tronco de madera en la ciudad de Bryne. Hasta ahí podría parecer normal e incluso esperado que no todos estuvieran muy satisfechos con el resultado de la efigie de tres metros de altura y casi una tonelada de peso. Lo surrealista llega cuando algún vecino de la zona ha decidido llevarse la escultura, quizá descontento con el resultado. Parece ser que habría empleado una grúa para llevársela.

«Todos estamos enormemente orgullosos de Erling. Pensé que sería bueno encargar una estatua para rendirle homenaje. Sin embargo, algunos se han quejado de que es demasiado fea, pero seamos sinceros, Erling no es un chico guapo», explicó Sivertsen en declaraciones a The Sun. «Pero todavía me sorprendió que alguien decidiera robarla. Acepto que puede no ser del gusto de todos, pero a mí me gusta. Es una obra de arte más que una representación realista de Erling Haaland», explicó el empresario, que no salía de su asombro con la desaparición de la estatua.