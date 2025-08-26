River Plate inicia su internacionalización en España con un campus en Madrid

River Plate ha celebrado una jornada especial de su campus de verano en Madrid, en la que es su primera iniciativa en nuestro país. El club argentino busca acercar su filosofía, metodología y valores a unas nuevas generaciones de promesas. Ha sido en TENPLE Madrid, en la localidad de Villaviciosa de Odón, en un evento en el que Darío Bottinelli, jefe de fútbol formativo de la entidad, ha estado presente. En esta jornada, los jóvenes participantes han entrenado bajo los principios del modelo del club millonario, junto con Javier Saviola, histórico de la entidad, con pasado en Real Madrid y Barcelona, que además es el director del campus.

Bottinelli, además, ha hablado sobre este proyecto que inicia River Plate en España: «Somos una de las canteras más importantes de Sudamérica. Somos el equipo que logra tener la mayor cantidad de juveniles en la selección argentina, sub-15, sub-17 y sub-20. Y el ADN que tenemos en River logra poder proyectar todo eso, calidad de jugadores, a las selecciones y al primer equipo».

«Creo que lo más importante es todo lo que es técnica individual, que el jugador se perfeccione al 100% para después llegar al primer equipo y tener todas esas herramientas ya pulidas para la hora del primer entrenador pueda solicitar el evento al campo», ha destacado el jefe de fútbol de la cantera de River.

El campus de Madrid representa el primer paso del plan de internacionalización de River Plate en España, un proyecto que busca consolidar la presencia del club en Europa, fortalecer la conexión con sus hinchas en el exterior y ofrecer a los jóvenes la posibilidad de formarse bajo los estándares de excelencia de la institución. Se trata de una iniciativa que trasciende lo deportivo y reafirma la vocación de River por expandir su identidad y su filosofía más allá de las fronteras argentinas.

River Plate es reconocido mundialmente por ser fuente inagotable de talentos, futbolistas que brillaron con la camiseta de la banda roja y luego dejaron huella en el fútbol internacional. Ese legado sigue vigente: seis jugadores formados en el club fueron campeones del mundo en Qatar 2022, mientras que los traspasos recientes de Claudio Echeverri al Manchester City (ahora cedido al Bayer Leverkusen) y Franco Mastantuono al Real Madrid confirman la fuerza del modelo de formación. Esa potencia deportiva se complementa con un fenómeno social único: más de 350.000 socios, millones de hinchas y un Estadio Monumental que convoca a más de 85.000 personas en cada partido, con una pasión que ya tiene en Madrid una nueva expresión.

«Bueno, como todos saben, somos la hinchada más grande del país, de Sudamérica también, así que la gente hace su papel cuando jugamos de local y de visita cuando pueden ir. Así que eso es para el club y para los jugadores, es un jugador más dentro del campo y se valoriza mucho que la gente siempre está apoyando», ha continuado Bottinelli.

Ha finalizado señalando que el club cuenta con «uno de los mejores estadios de Sudamérica» y que disponen de «la mejor tecnología» y «el mejor césped» en el Monumental. «Estar ahí adentro siempre es especial. Así que esperemos que los próximos talentos de River Plate puedan disfrutar el Monumental, que es lo más lindo que hay», finalizó, al hablar sobre la grandeza y relevancia del club argentino.

Este presente sólido es fruto de un proceso de transformación en la gestión iniciado hace más de una década, con la profesionalización de las áreas, la diversificación de ingresos, la digitalización y una inversión inédita en infraestructura. Gracias a este modelo moderno y sostenible, River consolidó uno de los proyectos deportivos más exitosos de su historia y sentó las bases para proyectar su crecimiento en el plano internacional.