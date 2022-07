Ricky Rubio vuelve a Cleveland Cavaliers

Ricky Rubio volverá a jugar con Cleveland Cavaliers la próxima temporada. El base español, que lleva de baja desde el pasado mes de diciembre por una grave lesión de rodilla, verá cumplido de deseo y no se moverá de la última franquicia cuya camiseta ha defendido en la NBA. Firmará una renovación de varios años, a falta de conocer los detalles exactos cuando el acuerdo se haga oficial.

Así lo adelanta el periodista especializado Adrian Wojnarowski, en el mismo día que se abrió el mercado de agentes libres de la NBA y se anunciaron diversos movimientos, como el contrato más lucrativo de la historia firmado por Nikola Jokic.

Ricky Rubio, que sigue en pleno proceso de recuperación, seguirá al mando de un equipo joven que la temporada pasada sorprendió positivamente con su balance de 44-38. En febrero fue traspasado a Indiana Pacers, equipo con el que no ha llegado a debutar, y ahora retorna a Cleveland.

Rubio played an immense role in the Cavaliers torrid start to the season a year ago before tearing his left ACL. Cleveland traded him to Indiana as an expiring contract at deadline, but both sides were hopeful a reunion could happen — and now it will on a new multi-year deal. https://t.co/zny6YjZGWR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022