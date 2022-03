Su nombre llegó a ocupar portadas el pasado verano. Ante la falta de grandes refuerzos, sus goles hicieron que Ronald Koeman viese en él un jugador interesante para completar la plantilla del Barcelona. Rey Manaj (Lushnjë, Albania, 1997) ya había demostrado tanto en el filial como en la pretemporada lo que podía aportar. Sin embargo, la directiva vio en él la oportunidad de hacer caja ante la grave crisis económica del club y el futbolista aceptó partir a la Serie A donde siempre ha tenido buen cartel desde su paso por el Inter de Milán.

Ahora, el delantero vuelve a la Ciudad Condal, pero lo hace para representar a Albania y enfrentarse a la selección española. Antes de ello atiende a OKDIARIO desde la concentración que el combinado albanés está realizando en Girona.

Pregunta: Partido especial, vuelve a Barcelona.

Respuesta: Es un partido muy bonito de jugar, hubiese sido mejor que fuese de clasificación, pero nos servirá para coger confianza antes de la Liga de las Naciones.

P: Les espera un ambientazo. Hace 18 años que España no juega en Barcelona y la gente tiene ganas de disfrutar de la Selección.

R: España es una de las mejores selecciones del mundo. Cuando hay jugadores de este nivel es normal que la gente tenga ganas y el estadio esté lleno.

P: ¿Cómo es la selección de Albania?

R: Somos un equipo que ha crecido bastante en el último año. Nos falta un poco de experiencia porque sólo nos hemos clasificado una vez para la Eurocopa. Estoy seguro de que cada año va a ser más bonito porque tenemos jugadores jóvenes que lo están haciendo bien. Solo nos falta dar un pasito adelante para poder llegar a un Mundial.

P: Usted es uno los jugadores más importantes.

R: Aquí no es como un club, todos los jugadores son importantes. El entrenador seguro que va a probar gente en este partido. Hay que aportar entre todos.

P: ¿Que significa para usted representar a su país?

R: Albania es un estado particular que vive mucho el fútbol y cuando las cosas van mal la gente critica mucho. No se puede atacar al equipo cuando se pierde contra Inglaterra o que se diga que todos seamos malos por perder contra ellos. Tenemos que saber que somos un equipo pequeño. Cada niño que empieza a jugar tiene esa ilusión de llegar a jugar con su selección. En Albania se siente mucho al equipo nacional. Es un sueño que tenía desde pequeño y se ha realizado.

P: ¿Qué ha cambiado en el Rey Manaj que llegó al Inter al de ahora?

R: Llegué muy joven y debuté con 17 años. Jugué siete u ocho partidos y puede que me equivocase de comportamiento. Te creas unas expectativas que no son la realidad porque en el fútbol hay jerarquías. Ahora he madurado mucho y a nivel profesional estoy muy contento por lo que he hecho en el Barcelona y también en la Spezia.

P: ¿Está feliz allí?

R: Estoy muy contento, aunque el equipo no genera muchas ocasiones de gol. No es como en el Barcelona que puedes tener cinco o seis por partido. Hay que ser conscientes de que luchamos por no bajar de categoría y es normal que haya partidos cerrados que no son los que un delantero quiere.

P: Aún le queda un año de contrato con el Barça.

R: Tuve la oportunidad de renovar antes de salir para no volver en último año de contrato, pero ahora sólo pienso en acabar bien la temporada con la Spezia para cumplir los objetivos colectivos e individuales.

P: Koeman quería que se quedase.

R: Hablé con con el entrenador y con el club y me hicieron ficha del primer equipo. Al final salí a un equipo de primera para tener más protagonismo. Como había muchos y buenos delanteros, salí para demostrar lo que puedo valer. Estoy contento de la decisión que he tomado. A ver si cuando acabe el año puedo empezar la pretemporada en el Barcelona y que sea el entrenador el que decida si puedo quedarme.

P: El Barça ha cambiado mucho. Parece que con Xavi la cosa funciona.

R: Ví el Clásico y claramente podía haber acabado con más goles de diferencia. Ha vuelto a ser el Barcelona de años anteriores y estoy muy contento porque es un equipo que merece estar siempre arriba. Con Xavi los jugadores están más libres de mente y se nota en el campo y en los resultados.

P: Pudo volver a la Liga en enero.

R: Tuve algún contacto y mis representantes tenían ofertas de algunos equipos, pero no me gusta cambiar de sitio en enero. Solo quiero acabar el año con la Spezia y ya veremos todo.