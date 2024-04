Los retos pendientes de Fernando Alonso en la Fórmula 1

No se puede decir que está ante su gran reto, pero sí que Fernando Alonso tiene muchas cuentas pendientes todavía en la Fórmula 1. Más aún tras el anuncio de su renovación con Aston Martin conocida este jueves. El mejor piloto español de la historia seguirá haciendo vibrar a todo un país hasta 2026 como mínimo y a sus 42 años de edad seguirá esforzándose para lograr todos esos objetivos que tiene en mente.

Los dos primeros ya los ha cumplido. El primero era demostrar que tras dos años negros en Alpine, donde fue claramente perjudicado respecto a su compañero, su nivel seguía siendo el de siempre, o mejor. 2023, el año de su debut con Aston Martin estuvo repleto de alegrías. Entre ellas figuran ocho podios y la sensación de que alguna victoria pudo llevar su firma en vez de la del campeón del mundo, Max Verstappen, en circuitos como Mónaco o Zandvoort.

Y el segundo era continuar ligado a un proyecto prometedor y competitivo como es el de la escudería británica y los siguientes dependen de que el trabajo que día a día llevan a cabo sus compañeros dé sus frutos. La ilusión de todo el mundo es que Alonso agarre un volante que le permita luchar por esa ansiada victoria número 33 de su carrera y por todas las que estén por venir.

Sólo una cadena de grandes resultados le llevará a su gran meta: ganar su tercer Mundial. Desde que en 2006 se proclamó bicampeón del mundo con Renault, el asturiano se sumergió en una espiral de proyectos fallidos dirigidos por personas que no estaban a la altura y poco a poco se fue alejando de los mejores monoplazas de turno. Ferrari sirvió como remanso de paz y únicamente la irrupción de Sebastian Vettel en un Red Bull imbatible pudieron frenar su trayectoria, que iba encaminada hacia un palmarés legendario.

Un legado único

Pero su legado va más allá de los títulos. Su legado es un ejercicio diario de compromiso que se traduce en actuaciones impresionantes en cada Gran Premio del calendario. El fiel reflejo de ello es su sexto puesto en la última prueba en Japón, la cual incluyó entre las cinco mejores de su carrera. Que actualmente Alonso está por encima de Aston Martin es algo claro, pero para afrontar todos estos retos se ha aferrado a una ambición compartida por llegar a ser los más grandes.

Él nunca pensó realmente en retirarse y tiene en la mano ponerse a la altura de otra leyenda como Graham Hill. Su nuevo contrato es de dos años, es decir, hasta 2026, por lo que si nada se tuerce competirá hasta diciembre de ese mismo año. Si lo hace, habrá corrido con 45 años y cuatro meses, poco menos que los 46 años con los que pilotó el mito británico antes de fallecer.

«Lo daré todo mientras continuamos nuestro camino para convertirnos en un equipo ganador del campeonato mundial», dijo Alonso, que no da lugar a dudas. La gran esperanza de Aston Martin es esa, convertirse en el equipo que luche por el título lo antes posible. Todo apunta a que el principal paso lo darían en 2026, con la entrada en vigor del nuevo reglamento que, entre otras cosas, vendrá acompañado de los motores Honda, el surtidor de Red Bull durante toda su etapa triunfal en la F1.

Alonso no mira el DNI

Efectivamente, cuando todo esto suceda tendrá 45 años a sus espaldas, pero ya sabemos que la edad nunca ha sido una losa para el asturiano. «Sí, tendré 45 años, pero será el día que no me sienta rápido cuando levante la mano, soy honesto con Aston Martin y sería el primero en avisar o mirar a otro sitio, pero no veo que eso vaya a pasar en los próximos años, viendo sobre todo una de mis mejores carreras de siempre como fue la de Japón, somos competitivos, mejoramos el coche en estas carreras, merodeamos el podio, ¿por qué no voy a seguir?», añadía un Alonso que volverá a atraer las miradas de un país entero durante dos temporadas más.

De hecho, llegará al ansiado GP de Madrid, en el que se vestirá con su mono verde para correr por primera vez en la capital de España como piloto de F1. La ciudad madrileña espera con ganas al bicampeón del mundo, que se ha asegurado con este nuevo contrato su presencia en una de las pruebas más esperadas de los últimos años que verá la luz en 2026.