Alonso correrá el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 en 2026

No había que darlo por hecho, pero finalmente se ha cumplido. Fernando Alonso llegará al Gran Premio de Madrid de 2026 y correrá por primera vez con la Fórmula 1 en la capital de España. Él nunca se pronunció, pero la renovación anunciada por Aston Martin este jueves asegura la presencia del mejor piloto de la historia de nuestro país en el nuevo circuito madrileño que se disputará entre IFEMA y Valdebebas.

Con la incógnita de Carlos Sainz, que se ha ganado a pulso un buen asiento en la parrilla de cara al año que decimos, todo apunta a que dos pilotos españoles disfrutarán de un nuevo trazado en España, que, de momento, convivirá con el de Montmeló. Aston Martin anunció a las 18:00 horas la ampliación del contrato de Alonso, que vestirá de verde en la gran prueba que acogerá Madrid.

La expectación será máxima por ver al asturiano de nuevo en la capital, esta vez pilotando un Fórmula 1 en un circuito oficial del calendario. A falta de saber en qué equipo correrá Sainz, ya se avecinan esas imágenes de gradas teñidas de verde y de pancartas con su número, el 14, para apoyar a un deportista que a sus 42 años sigue haciendo historia semana tras semana.

Como decimos, Aston Martin anunció este jueves con un escueto comunicado en sus redes sociales la renovación de su piloto estrella, Alonso. «Aquí para quedarse», es la frase que han empleado los británicos para comunicar a todo el mundo que seguirán contando con el bicampeón del mundo, al menos, dos temporadas más.

Alonso correrá con Aston Martin en Madrid

Y es que 2026 es un año ilusionante no sólo por la entrada de la carrera madrileña en el calendario, sino también por lo que respecta al piloto, cuya continuidad en la F1 no estaba para nada asegurada. Él mismo decidió darse las primeras carreras como tiempo para pensar en ello, atrasando su decisión hasta verano posteriormente. Los plazos no se han cumplido y Aston Martin ha confirmado que Alonso correrá el GP de Madrid.

Pero no sólo eso. Ese año también entra en vigor el cambio de reglamento, que alterará por completo los planes de los equipos para desarrollar sus monoplazas. Quién sabe si el dominio de Red Bull, indiscutible en estos días, puede pasar a manos de otro garaje dentro de dos años. Todo dependerá de cómo se las apañen ingenieros y mecánicos para ajustar sus coches a esas nuevas normativas.

En el caso de Aston Martin, la llegada de los motores Honda y su nuevo túnel de viento, una de las grandes innovaciones de la espectacular fábrica de Silverstone, son algunos de los alicientes que habrán servido para convencer a Alonso. El asturiano vuelve a aplazar su retirada e ilusiona de nuevo a un país que recuperó su pasión por el motor en 2023, viéndole subirse al podio en ocho de 22 carreras.

El nuevo Gran Premio de España

Tal y como adelantó OKDIARIO, el GP de España en Madrid es una realidad y vivirá su primera edición en 2026. El anuncio se produjo el pasado 23 de enero, durante una presentación en IFEMA que contó con la presencia del presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros.

Se confirmaba así que a partir de 2026 Madrid tendrá su propia carrera de la mejor competición automovilística del mundo, una prueba que transcurrirá en un circuito urbano en la zona norte de la ciudad, entre IFEMA y Valdebebas. Ese mismo año, el circuito de Montmeló finaliza su contrato como organizador del GP de España. Este acuerdo con Madrid se alargará hasta el año 2035.

De esta forma, el GP de España, a partir de 2026, tendrá como circuito principal el de Madrid y no Montmeló, que llevaba dando nombre a la carrera de nuestro país desde 1991. En 2021 en Cataluña renovaron contrato hasta el próximo 2026, año en el que dará paso a la capital. Hace casi un año, la F1 registró a través del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) los nombres de F1 Madrid Grand Prix y Madrid Grand Prix