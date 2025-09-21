El relevo femenino acaba quinto e iguala el mejor puesto de siempre en un Mundial

Si no ocurría nada raro, si las favoritas no cometían ningún pequeño error, el relevo femenino opositaba a quinta posición y todo ello ocurrió. En medio de la intensa lluvia, el relevo, formado por Esperança Cladera (11.52), Jaël-Sakura Bestué (10.01), Paula Sevilla (10.42) y Maribel Pérez (10.52), se mantuvo en la pelea por las medallas hasta la última posta, donde el cambio del testigo no fue del todo limpio y enterró cualquier esperanza de podio.

Se marchan de Tokio con un quinto puesto traducido como el mejor tiempo de siempre en un Mundial y la cuarta mejor marca española de siempre. Y, especialmente, con la victoria interna de haber cuajado una gran actuación el día D. El triunfo de un grupo de amigas que tocó el cielo el pasado mes de mayo en el Mundial de relevos de Guangzhou con la plata.

El cuarteto cerró su participación con un buen crono de 42.47 y repitiendo, en su segunda final mundial, el quinto puesto de Eugene 2022, todo en una prueba que sirvió como despedida para Shelly-Ann Fraser-Pryce. La tricampeona olímpica y once veces campeona mundial no pudo concluir su carrera con un oro, que lograron las relevistas de Estados Unidos se proclamaron campeonas mundiales por tercera vez consecutiva con una marca de 4(1.75). Jamaica se llevó la plata (41.79) y Alemania, el bronce (41.87).

«¡Quintas del mundo! Estamos orgullosísimas tanto de nosotras mismas como de todo el trabajo que hay detrás y de las compañeras que están tanto en la grada como fuera, que somos muchas. Vistas las condiciones climatológicas, creo que lo hemos hecho genial. Podíamos sacar partido a esa lluvia, porque tenemos cambios muy buenos, y dentro de lo malo nos ha beneficiado porque cabía margen a todo. Balance superpositivo de la temporada», señaló Cladera.

Bestué, por su parte, aseguró que están «supersatisfechas». «El objetivo de hoy era arriesgar mucho más. Cuando hemos visto que llovía hemos decidido mantener todo como estaba, no ser prudentes, porque para prudentes ya lo fuimos ayer, y salir a toda castaña, porque para estar aquí hay que estar al 100%. Y lo hemos hecho. Estoy muy contenta con los cambios, con la carrera, y muy estoy orgullosa de todas», subrayó.

Sevilla, mientras, recalcó que la palabra que define a este equipo es «confianza». «Hoy lo hemos demostrado, por las condiciones y por cómo hemos corrido y cómo hemos afrontado esta competición. Estoy orgullosa de haber plasmado el objetivo final, que es confiar en nosotras mismas. Lo hemos demostrado, hemos estado con las mejores del mundo, así que a seguir disfrutando y a seguir trabajando. Se lo agradezco a todo el equipo que hay detrás», apuntó.

Por último, Pérez también se mostró «orgullosa» de sus compañeras de relevo. «Estoy superfeliz del trabajo que hemos hecho. Agradezco a todos vuestro apoyo desde casa, que hayáis seguido este campeonato y que hayáis estado con todo el equipo. A seguir soñando», finalizó. De esta manera, España concluye la cita con tres metales, los dos oros logrados por María Pérez en las pruebas de 35 y 20 kilómetros marcha y el bronce conseguido por Paul McGrath en los 20 kilómetros marcha, lo que la sitúa en la quinta posición del medallero definitivo.