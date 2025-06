La doble victoria de Paula Sevilla con el relevo español: «Jamás nos habíamos planteado las medallas»

El mundo observó absorto como el atletismo español aterrizó en la gloria el pasado mes de mayo en el Mundial de relevos de Guangzhou. Todo sucedió muy rápido, tanto como corrieron Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás en el 4×400 y Esperança Cladera, Jaël Bestué, Maribel Pérez y de nuevo Paula Sevilla en el 4×100. Todas ambiciosas. En apenas media hora todo el trabajo de años cobró más sentido que nunca. Dos arañazos al crono traducidos en dos récords de España, dos medallas (oro en el 4×400 y plata en el 4×100) y dos billetes para el Mundial de Tokio. «Todavía sigo alucinando», comenta Paula Sevilla durante la conversación con OKDIARIO.

La Solanera abre a este periódico las puertas de su laboratorio, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Donde ha cincelado su rendimiento hasta convertirse en campeona del mundo, casi nada. «Soy bastante tímida e introvertida», comenta antes de encender el rec de la cámara. «Al final me he soltado», confiesa una vez apagada la luz roja. Valga ese periodo de grabación como ejemplo de la evolucionabilidad de Paula Sevilla, quien ha mutado de novata a campeona en una distancia, los 400 metros, en la que todo le ha ido muy rápido. Debutó en ella por casualidad hace cuatro meses. Consiguió el bronce en el Europeo hace tres y se colgó el oro en el Mundial de relevos hace uno.

El origen fue en Madrid. La atleta, especialista en 60, 100 y 200 metros, quería participar en la última distancia mencionada en el Campeonato de Madrid. Sin embargo, al ser su licencia de Castilla-La Mancha tenía que esperar una aceptación que no llegó. Le dijeron que tenían hueco en el 400 metros y allí que se apuntó. Y ente algún vómito, boom, derribó la puerta del éxito. «Pasar a esa distancia me ha cambiado la vida», revela a OKDIARIO. En Madrid despegó un cohete que voló junto a sus compañeras de viaje en Guangzhou. Sus rivales no dieron crédito.

Por una lado de la pista estaba Estados Unidos, por el otro Sudáfrica y en la calle del medio España. Sin complejos y ante las reinas de la velocidad, como el el 4×100, embutidas entre las superpotencias de Estados Unidos y Jamaica. Dos finales separadas por escasos 20 minutos y con un denominador común: Paula Sevilla. Dobló, compitió y triunfó en las dos. Abrió el 4×400 y fue la tercera en el 4×100.

«Estaba celebrando el oro cuando dije ‘paro chicas, me tengo que ir’. Hablamos con la organización porque llegaba tarde a la cámara de llamadas», recuerda. Frenó sus pulsaciones para acelerarlas de inmediato. Hablar con Paula Sevilla te reencuentra con la vida. Una campeona curtida en el barro. Peón y reina junto a sus compañeras. Las cuatro son una y cada una son las cuatro. El triunfo de un grupo de amigas viciadas a The Mind durante la concentración. Los aeropuertos, hoteles y restaurantes fueron testigo de ello.

Pregunta. Felicidades por tu trabajo, esfuerzo y las medallas. ¿Es ya consciente de la magnitud de lo conseguido? ¿Cómo ha ido el boom en redes sociales?

Respuesta. Estoy en el proceso de asimilarlo. Cuando me paro a pensarlo se hace una nube gigante. Lo estoy disfrutando un montón. Tener un gran resultado tras muchos años trabajando es para ello. Estoy muy contenta. Me han subido mucho lo seguidores en redes. Y a cada rato llega algún comentario, me gustas… el móvil no para de vibrar. También tengo que aprender a gestionar esto, estoy muy feliz. Hay gente que ya nos conoce. Cogí un cabify y me dijeron «tú has salido en la Revuelta». Está siendo un momento muy bonito.

Pregunta. ¿Cuántas veces ha visto repetida las carreras? ¿Las vio en el avión de vuelta a España?

R. Un montón de veces. En el vuelo, como no había cobertura y sólo teníamos fotos nuestras para ver, estuvimos revisándolo sin parar. Es alucinante lo que hemos conseguido, sigo admirando a mis compañeras.

Pregunta. Por el camino ganaron a Estados Unidos y Jamaica. ¿Qué recuerda al cruzar la meta? ¿El objetivo inicial era ir a por las medallas?

R. Al pasar la meta no nos creíamos el crono. ‘Seguro que lo van a cambiar’, nos decíamos. Veíamos las caras de las jamaicanas y eran muy representativas. Sorprendimos a todo el mundo. Ha sido muy guay. Íbamos muy concienciadas para este campeonato. El año pasado lo pasamos mal con el 4×100 al no clasificar para los Juegos. Este año estábamos centradas en conseguir un premio así para poder preparar la temporada más tranquilas y concienciadas. El objetivo era clasificar a los equipos para el Mundial de Tokyo. Jamas nos habíamos planteado luchar por las medallas, pero una vez que hicimos las semifinales empezó a surgir ese sentimiento, pero el objetivo primordial era clasificar a los relevos para el Mundial».

Pregunta. Apenas tuvo tiempo para celebrar cuando tenía que volver a competir. ¿Cómo sucedió?

R. Había 20 minutos entre una prueba y otra. De hecho tuvimos que hablar con al organización porque a la cámara de llamadas iba a llegar tarde. Quería celebrar al acabar el 4X100 porque habíamos conseguido una llamada, fui a abrazar a mis compañeras y cuando iban a seguir con la celebración dije ‘yo corto aquí chicas, tengo que irme’. Y fui corriendo al 4×400. También lo necesitaba. Tuve mis cinco minutos de celebración y luego a volver a correr. Así bajaba las pulsaciones y compartía los momentos previos con mis compañeras. Con la euforia no sabía ni en que calle corríamos ni la estrategia que íbamos a seguir… Estar es tiempo con ellas me vino muy bien.

Pregunta. ¿Fue difícil física y mentalmente?

R. Físicamente estaba preparada para ello porque mi entrenador ha hecho un trabajo físico brutal conmigo. Mentalmente era una responsabilidad grande. A mí que me pone nerviosa el 400, pero al tener antes el 100 no me dio tiempo a pensar en ello. Me sirvió para estar tranquila mentalmente. Si hubiera sido a la inversa hubiese sido una locura. Pero al hacerlo así me permitió ir activada y no fatigada. El 100 no supone un desgaste físico ni entras en láctico. Eso me permitió correr las dos pruebas.

Pregunta. Se les ve muy unidas a todas, parecen un grupo de amigas.

R. Se ha dicho mucho, pero tenemos una conexión brutal entre todo el equipo. Nos llevamos muy bien. Convivimos, nos preocupamos los unos por los otros… Y el ambiente del estadio acompañó. Es una rueda. Me lo pasé genial. Somos amigas, nos llevamos muy bien. Somos todas niñas normales que compartimos los mismo sueños y sufrimos de la misma manera. Ese sentimiento nos une un montón. El atletismo es un deporte individual, pero el campeonato fue de equipos.

Paula Sevilla y el trasvase de un sano vicio

Pregunta. Además de los entrenamientos… ¿Qué método siguen para ejercitar la sincronización y conexión entre vosotras?

R. Es verdad que la conexión que tenemos de entregas y que salgan fluidas es todo trabajo técnico y trabajo de entrenamiento. Luego, fuera de esto, es verdad que pasamos mucho tiempo juntas, hacemos un montón de reuniones. Se ha puesto de moda un juego de mesa que se llama The Mind, un juego cooperativo que consiste en colocar números del uno al 100 en orden, pero sin hablar con tus compañeras, como con una conexión mental. Entonces lo utilizamos un montón porque al final jugamos todas. Tenemos que intentar estar coordinadas a la vez. Entonces creo que es una manera de trabajar la cohesión fuera. Empezó en el 4×100 y yo lo metí en el 4×400 y ahora ya todo el mundo juega cada vez que se va con la selección española. Incluso los fisioterapeutas también nos pedían jugar. Es una dinámica bastante chula.

Pregunta. ¿Han probado a jugar las siete juntas?

R. Sí, sí. En el Europeo de Apeldoorn, con las chicas del 4×400 hicimos récord, no había quien nos parase. Ya estábamos, yo qué sé, con 7 u 8 cartas, íbamos todas ahí lanzadas y lo conseguimos. Pero ahora es verdad que como todo el mundo sabe de jugar, en cualquier momento te juntas con los chicos, con las chicas del 4×100, del 4×400… La verdad es que lo utilizamos un montón. Hemos jugador en aeropuertos, hoteles… Estamos viciadas.

Pregunta. En el plano individual. ¿Cómo ha ido el cambio de distancia? Es una prueba en la que los atletas sufren ¿Ha aprendido a sufrir?

R. Es una prueba que me genera mucho estrés y yo todavía no soy capaz de decidir. Siempre digo estoy haciendo el 400, pero no soy un atleta de 400, aunque cada vez me voy quitando el miedo y lo voy afrontando de otra manera. Es una prueba dura. Creo que el límite que yo tengo es sobre todo mental, porque obviamente todo el mundo te dice que es muy larga, que se sufre un montón… entonces es un límite muy mental. Luego es verdad que yo me pongo y no cojo excesivo láctico en competición. Entrenando sí, pero en competición no llego a sufrirlo demasiado. Y si lo sufro es sobre todo en la parte mental porque me pongo muy nerviosa. Creo que al final se me va quitando el miedo conforme la voy afrontando mejor. Si encima entras en la rueda positiva, pues lo vas afrontando de otra manera y creo que esta temporada tendré que probar al aire libre porque igual tengo mínima, entonces tengo que intentar estar en Tokio y demás.

P. La última. ¿A nivel personal qué meta te pones?

R. Debutar en una prueba individual de gran campeonato. Intentar estar en Tokio de manera individual. Estoy en relevos, pero todavía me cuesta hacerlo igual de forma individual. Y fuera del deporte me encantaría tener un futuro estable. Al final el deporte, el año que estás bien tienes recompensa, el año que no estás no tienes, es lógico. Pero sí que me encantaría cuando me retire tener una retirada feliz, con un trabajo estable, con mi pareja, con mi casa y con un estado de tranquilidad que al final todo el rato es inestabilidad. Si te sale bien, genial, y si no, pues no. Entonces me encantaría llegar a ese estado y que todo fuera más fácil».