No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 362 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, han sido testigos de cómo Andrés se ha sincerado con Damián respecto a las sospechas que tiene sobre una posible relación entre Begoña y Gabriel. Este, por su parte, ha confesado a María que ha besado a Begoña. Todo ello mientras, gracias a la intervención a tiempo de Irene, parece que ha conseguido que Ana y Cristina logren hacer las paces antes de que sea demasiado tarde.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie han podido ver cómo Gaspar y las chicas no han dudado en mostrar a Fina el cuarto de revelado. ¡La joven no puede evitar emocionarse muchísimo, como no podía ser de otra forma! Manuela ha querido dar una respuesta a la propuesta de Gaspar de ir juntos al balneario, mientras que Cobeaga no ha dudado un solo segundo en llamar tanto a Luis como a Marta. ¡Está furioso! Dadas las circunstancias, Joaquín, Marta y Luis empiezan a sospechar que han sido víctimas de espionaje empresarial. Todo ello mientras Cristina hace un gran esfuerzo por perdonar, tratando de acercarse cada vez más a Irene. En cuanto a Begoña, opta por sincerarse con Andrés para confesarle en qué punto está su relación con Gabriel. Ha llegado el momento de contarle todos los detalles de lo que ha ocurrido en los últimos días, sin importar las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 363 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 1 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo María se ha dado cuenta de que existe cierta distancia entre Andrés y Begoña. Ésta, por su parte, ha dado el paso de contar a Gabriel que Andrés ya es conocedor de todo lo que ha ocurrido entre ellos. Damián no tarda en pedir a Andrés que asuma la relación de Begoña con Gabriel.

Todo ello mientras Gabriel trata de desviar la atención hacia Cobeaga en todo lo que tenga relación con el asunto del espionaje. Damián, ajeno a la verdad, le pide que lo investigue en busca de respuestas. En cuanto a Irene, se siente feliz por cómo se están dando las cosas con Cristina, pero también con Damián.

Manuela, apoyada por Claudia toma una drástica decisión respecto a su relación con Gaspar, mientras que Luz insiste a don Pedro en que debe hacerse un chequeo médico. Él, por su parte, propone a Cristina llevarse un porcentaje de beneficio de su perfume. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.