Entre las muchas patatas calientes con las que tendrá que lidiar Hansi Flick una vez que comience a trabajar en las oficinas del Barcelona están, además de los jugadores que ya figuraban esta temporada en plantilla, algunos de los futbolistas que regresan al club tras cesión, como es el caso de Ansu Fati. El canterano prometía ser uno de los futbolistas que marcarían la próxima década culé, el relevo de Messi, decían muchos, pero las lesiones frenaron en seco su proyección y su préstamo en el Brighton ha sido un completo fracaso.

Ansu Fati regresará, a efectos prácticos, este próximo 1 de julio al Barcelona. El 30 de junio expira su préstamo en el Brighton aunque desde el club inglés ya se han apresurado a despedirse del futbolista, al que han dedicado algunas líneas en sus redes sociales, agradeciendo los servicios prestados y recopilando brevemente los goles logrados esta temporada, sólo cuatro, en un total de 27 partidos –y una asistencia–. «Gracias por los recuerdos, Ansu», dice el club en uno de sus mensajes.

A look back on Ansu’s goals from the 23/24 season! ✨🇪🇸 pic.twitter.com/IBD6CacUIO — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 30, 2024

En el Barça no cuentan con Ansu Fati. Al menos esa es la idea que se tenía con él semanas atrás. Xavi Hernández ya insistió en su día en que lo mejor era que el jugador, recordemos que aún muy joven –nacido en el 2002–, saliera cedido en busca de los minutos que él no podía garantizarle, no terminaba de verle en plenitud. Es por esto por lo que el futbolista acabó aceptando la propuesta del Brighton de Roberto De Zerbi.

Su cesión se entendía como una oportunidad no sólo de gozar de más minutos, sino también para recuperar su mejor versión, demostrar que el olfato de gol que tenía no se había atrofiado y que aún no habíamos visto su techo, de todo lo que era capaz. Pero el camino tortuoso de lesiones que ha vivido el extremo español no había terminado, aparecieron nuevos problemas musculares, otro parón y su regreso fue un tormento.

En 2024, en los últimos cinco meses de competición, Ansu Fati sólo ha disputado 70 minutos de FA Cup, 82 en Europa League y 224 en la Premier League, minutaje que no alcanza ni los 400 minutos de juego, sólo titular en dos de estos encuentros. Más preocupante es si miramos los dos últimos meses, entre abril y mayo son apenas 41 minutos repartidos en cuatro encuentros, otros cinco partidos los vio completos desde el banquillo y otro desde la grada en este lapso de tiempo.

«Tiene que dar algo más, porque lo que está haciendo no es suficiente. Las expectativas con él son siempre muy altas. Su primera parte de carrera ha sido dura de aceptar y entender, pero para los grandes jugadores lo más importante es adaptarse a las expectativas que tienes», fueron declaraciones públicas del propio De Zerbi que dejaron en muy mal lugar al jugador del Barça.

Ansu Fati regresa sin dorsal, dejando atrás el 10 aunque nadie lo ocupó en este último año, y sin sitio en la plantilla del Barça. La decisión de Hansi Flick con respecto al delantero será clave para ver hacia dónde se dirige el futuro de un futbolista al que el Barça blindó en 2021 con una cláusula de 1.000 millones y con contrato hasta 2027.